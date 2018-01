Cidades especiais para estudar fora: Sydney

Além dos exóticos cangurus e coalas, quando se fala da Austrália, praias paradisíacas também tomam conta da nossa imaginação. Localizada na Oceania, a Austrália é a maior ilha do mundo e o menor continente. Com cerca de 7.7 milhões de metros quadrados, é banhada pelos oceanos Índico e Pacífico.

Sydney, a capital de New South Wales, é uma cidade multicultural com quase 5 milhões de habitantes, carinhosamente apelidados de “Sydneysiders”. Abriga comunidades étnicas variadas que falam mais de 30 idiomas e a presença das culturas britânica e aborígene é marcante. Ao mesmo tempo, é o principal centro político, cultural e financeiro do país.

Mas não é só de praias, de uma beleza natural estonteante e de construções de arquitetura monumental que Sydney é feita.

Como destino para estudantes internacionais, a cidade oferece instituições de ensino superior de altíssima qualidade. Em 2015, oito universidades australianas foram ranqueadas pelo Times Higher Education entre as melhores do mundo. Entre elas, a University of Sydney em 60º e a University of New South Wales (UNSW) em 109º.

Entre as universidades mais jovens do mundo a Austrália brilha. Dominou a versão 2015 do ranking “100 Under 500” do Times Higher Education com 16 representantes, superando o Reino Unido e os Estados Unidos. Em Sydney, a University of Technology conquistou o 21º lugar, a University of Western Sydney o 56º, e a Curtin University, o 81º.

A cidade, que completou apenas 227 anos em janeiro deste ano, é considerada a sétima melhor para se viver no planeta segundo a lista da Economist Intelligence Unit de 2014. Recebeu a nota máxima em infraestrutura e educação, o que fortalece ainda mais o seu potencial como destino de estudo.

Como o custo de vida em Sydney é relativamente alto, a opção mais comum entre os estudantes internacionais é o aluguel de um apartamento ou casa com outros universitários. As instituições de ensino oferecem alguns residenciais para os seus calouros durante o primeiro ano de estudos. Acomodações estudantis dentro do campus costumam ser uma opção mais cara de moradia.

Para compensar, as regras para trabalhar na Austrália com um visto de estudante são menos rígidas do que em outros países. A maioria dos estudantes internacionais pode trabalhar até 40 horas a cada duas semanas durante o período de aulas e por tempo ilimitado nas férias.

Apesar da maioria dos australianos ainda preferirem o automóvel como meio de locomoção em Sydney, a cidade tem uma extensa rede de metrô, que vai do centro financeiro aos subúrbios, além de linhas de ônibus e balsas. Você terá, portanto, diferentes opções de transporte público para se locomover.

Para quem gosta da vida ao ar livre, Sydney pode ser o destino ideal. Os australianos são adeptos das atividades outdoors, que incluem desde churrascos na praia a caminhadas, mergulho, snorkel e surfe.

Bondi, Cronulla, Coogee, Dee Why, Manly e Narrabeen são praias frequentadas por surfistas do mundo inteiro e algumas tem ciclovias por toda a sua extensão, para quem prefere passeios por terra.

Se você for mais do tipo indoors, poderá visitar as inúmeras galerias e museus da cidade, como o Museu de Arte Contemporânea, a Galeria de Arte de Nova Gales do Sul, o Observatório de Sydney, o Museu Marítimo Nacional Australiano e o Museu de Sydney. Ou fazer o obrigatório passeio “outdoors-indoors” e visitar a icônica Sydney Opera House, uma belíssima edificação em formato de velas que recebe espetáculos internacionais e é Patrimônio Mundial da UNESCO.

Sydney é um destino de estudo ensolarado e moderno, com um enorme potencial acadêmico e cultural. Se você estiver buscando uma experiência intensa do outro lado do mundo, este pode ser o seu lugar.

