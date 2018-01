Carreiras internacionais: passaporte para o mundo

Respirar uma nova cultura, falar outro idioma, conhecer pessoas interessantes e dar um “upgrade” na carreira. Este é, com certeza, o sonho de nove entre cada dez jovens estudantes. Para isso, fazer um curso fora do país é um bom começo, mas escolher uma profissão essencialmente internacional pode ser o grande passaporte para uma carreira no exterior.

A área de hospitalidade, que engloba turismo, hotelaria, lazer e eventos é um dos setores da economia que mais cresce em todo o mundo. Segundo dados do World Travel & Tourism Council, até 2023 serão criados cerca de 340 milhões de empregos nesse setor, um crescimento de 28% no mercado de trabalho.

São cerca de 35 áreas de atuação. Entre elas gestão de restaurantes, alimentos e bebidas, vendas, relações públicas, gestão de eventos, recursos humanos, finanças, marketing, gestão de marcas de luxo, design de hotéis e consultoria em diversos tipos de empresa como spas, cias aéreas, cassinos e até Organizações Internacionais – Federações Esportivas, Nações Unidas, Comitê Olímpico Internacional etc.

Segundo Daiane Lagger, diretora de marketing para a América Latina da Swiss Education Group, rede que administra cinco escolas de Gastronomia e Hotelaria na Suíça, o mercado está crescendo rápido demais, mas ainda é carente de mão de obra qualificada. Os alunos brasileiros interessados nos cursos de hotelaria e gastronomia crescem a cada ano. Desde que começou a atuar no Brasil, em 2011, o Swiss Education Group triplicou o número de alunos brasileiros.

O aumento da procura por essa carreira tem uma razão. Nos últimos sessenta anos, o turismo internacional tem experimentado um crescimento contínuo e diversificado, tornando-se um dos setores de maior crescimento na economia. É considerado hoje como uma das principais indústrias do comércio internacional, e a quarta maior fonte de exportação, ficando atrás apenas das indústrias petrolífera, química e automotiva.

Gustavo Soncini terminou seu bacharelado em International Hospitality Management na Ecole Hotelière de Lausanne, na Suíça, em 2007. Morou em diversos países, como Inglaterra, Alemanha e Itália. Trabalhou no Hotel Ritz Carlton de Barcelona, Espanha e no Hotel Grand Hyatt de Pequim, China. Com sete idiomas na bagagem, voltou em 2011 para o Brasil para empreender na área da gastronomia e trazer para cá o que aprendeu em suas experiências internacionais.

Segundo Gustavo, a reputação da Suíça como centro de excelência em hospitalidade fez valer seu investimento. “Estudei em hotéis-escola com a mesma infraestrutura dos melhores hotéis do mundo, compartilhei meu cotidiano no campus com pessoas de mais de 90 nacionalidades, aprendi a trabalhar em grupo com gente do mundo todo, aprendi outras línguas e culturas, e faço parte de uma rede de Alumni (antigos alunos) muito ampla. Hoje se algum dos meus colegas precisa de trabalho ou está indo viajar, com certeza terá muito apoio. Saí da Suíça pronto para poder trabalhar com todas as nacionalidades em qualquer parte do mundo!”

Para diversos países em desenvolvimento, o turismo representa uma das principais fontes de renda, além de criar inúmeros postos de trabalho e oportunidades. Segundo pesquisa recente da World Tourism Organization (UNWTO), um em cada nove funcionários do mundo é do mercado de turismo, e a tendência é só aumentar.

> Confira algumas opções de escolas que oferecem programas de graduação, especialização e pós-graduação em hospitalidade, turismo e gastronomia:

1. SWISS EDUCATION GROUP

2. Ecole Hotelière de Lausanne

3. Hotel Institute Montreaux

4. Glion Institute of Higher Education

5. Emirates Academy of Hospitality Management

6. Penn State – School of Hospitality Management

7. Les Roches International School of Hotel Management

8. Cornell University – School of Hotel Administration

9. Hotelschool The Hague

10. University of Nevada – William F. Harrah College of Hotel Administration

11. European International College

12. Hotel School Vatel

13. Le Cordon Bleu

14. Ecole Hoteliere de Geneve

15. BHMS Business & Hotel Management School

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.