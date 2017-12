Canadá lança o programa “Líderes em Educação Canadá-Brasil”

Iniciativa faz parte da estratégia do Governo Canadense para apoiar estudantes brasileiros antes e depois de seu período de estudos no país.

O Governo do Canadá, por meio da Embaixada do Canadá no Brasil e do Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, lançou no dia 03 de dezembro, o programa “Líderes em Educação Canadá-Brasil”. O lançamento aconteceu durante um evento que reuniu cerca de 150 estudantes brasileiros que realizaram parte de sua graduação ou pós-graduação naquele país.

O programa vai nomear brasileiros que estudaram no Canadá como “embaixadores” da educação canadense no Brasil, estreitando ainda mais as relações bilaterais. E vai formar uma equipe voluntária de promoção da educação canadense no Brasil para compartilhar experiências.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os líderes receberão treinamento, terão acesso a material promocional sobre a educação canadense e suporte institucional para a realização de uma agenda positiva.

“Nosso objetivo maior é dar sequência ao sonho desses estudantes. Eles vão estudar no Canadá e na volta terão o nosso apoio para colocar em prática todo o seu conhecimento. Para nós, eles são muito importantes, representam uma ponte entre nossos dois países e reforçam cada vez mais o vínculo de amizade e parceria entre o Brasil e o Canadá”, comenta o Embaixador do Canadá no Brasil, Riccardo Savone.

>> Os interessados devem se candidatar pelo site do programa até o dia 15 de fevereiro de 2016.

Podem participar do processo de seleção brasileiros maiores de 18 anos que tenham feito algum curso no Canadá, incluindo idiomas. Habilidades como perfil de liderança, boa comunicação, disponibilidade para viagens e ser ativo nas redes sociais serão alguns dos requisitos avaliados. No total, serão escolhidos 10 ex-alunos brasileiros de diferentes regiões do Brasil. Saiba mais AQUI.

Os candidatos selecionados receberão um certificado oficial do programa, participarão de atividades organizadas anualmente com o Embaixador ou com os Cônsules-Gerais do Canadá e concorrerão a um prêmio que será entregue ao líder que mais se destacar na promoção da educação canadense no Brasil.

O Programa “Líderes em Educação Canadá-Brasil” conta com a parceria da Comissão de Educação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e da Rede Alumni Canadá-Brasil.

>> Para inscrições e mais informações sobre o programa “Líderes em Educação Canadá-Brasil” acesse o site ou envie um e-mail para education@ccbc.org.br.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.