British Council oferece curso gratuito de inglês online

Você precisa melhorar seu inglês no trabalho? Então confira o curso English for the Workplace. Inscrições até 16/04!

O British Council e a Future Learn estão oferecendo um curso de inglês gratuito voltado ao uso do idioma no ambiente de trabalho. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online até 16 de abril.

Se você precisa melhorar seu desempenho no idioma no trabalho ou quer ir atrás de novas oportunidades profissionais, está é uma chance imperdível!

O curso English for the Workplace é destinado a pessoas com nível pré-intermediário em inglês, que têm por objetivo desenvolver suas habilidades no idioma, melhorar seu desempenho e dar um “up” em suas qualificações profissionais.

As aulas semanais, com duas horas de duração, têm como foco os principais aspectos do uso do inglês no ambiente de trabalho. Você assistirá vídeos e ouvirá gravações de situações autênticas em cenários reais. Também será convidado a compartilhar suas opiniões, ideias e perguntas com outros alunos.

>> Tópicos abordados:

1. Procurando um emprego

– O que você está buscando em um emprego?

– Falando sobre gostos e desgostos

– Falando sobre o seu trabalho

– Anúncios de emprego

– Candidatando-se a um emprego

2. Entrevistas

– Preparando-se para uma entrevista

– A linguagem da obrigação

– Falando sobre suas habilidades e experiência

– Técnicas de entrevista

3. Começando um novo trabalho

– Falando sobre ofertas de emprego

– Conferindo sua compreensão no idioma

– Regras e regulamentos no ambiente de trabalho

4. Trabalhando em equipe

– Conhecendo novos colegas

– Verificando sua compreensão no idioma

– Atividades em equipe

– Fazendo sugestões, concordando e discordando

Ao término do curso seu desempenho em inglês estará muito melhor. Além disso, você compreenderá melhor quais são os fatores chave para sucesso nos processos de candidatura e em entrevistas.

Faça sua inscrição na versão gratuita do curso English for the Workplace no site da Future Learn até o dia 16 de abril.

Sobre o British Council e a Future Learn

Presente em seis continentes e mais de 100 países, o British Council conecta o melhor da cultura do Reino Unido ao público global e desenvolve cursos de inglês de altíssima qualidade.

Plataforma de cursos online, a FutureLearn oferece uma seleção diversificada de cursos das melhores universidades e instituições culturais de todo o mundo.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.