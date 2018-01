Brasileiros disputam o FameLab – competição internacional de comunicação científica

Realizado em parceria com a FAPESP, o concurso FameLab, presente em 32 países, é inédito no Brasil; final da etapa nacional acontece em 11/05 e vencedor vai representar o país no Reino Unido.

O British Council, organização internacional britânica para educação e relações culturais, realiza, em parceria com a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) a 1ª edição do FameLab no Brasil, uma das maiores competições de comunicação científica do mundo.

Com final nacional marcada para 11 de maio, em São Paulo, o concurso busca identificar e promover comunicadores de ciência, desafiando cientistas a apresentarem, em até 3 minutos, os temas de suas pesquisas. Sucesso em todos os países onde está presente, o FameLab foi idealizado para promover o diálogo entre cientistas e o público leigo, incentivando o desenvolvimento das competências de comunicação entre pesquisadores.

O vencedor da etapa de São Paulo vai representar o Brasil na final internacional do evento, que reúne cientistas de diversos países e acontece entre 7 e 12 de junho em Cheltenham, na Inglaterra.

Na edição brasileira da competição, o British Council se uniu à FAPESP para a seleção dos candidatos. Bolsistas das áreas de Ciências da Vida (ou Ciências Exatas) e Engenharia foram convidados a enviar um vídeo de até 3 minutos com a apresentação de um tema científico, sem recurso de edição ou efeitos especiais. Os vídeos foram submetidos a um painel de jurados composto por cientistas e especialistas em comunicação, que definiram os 11 finalistas da etapa nacional.

Antes da apresentação final, porém, todos os participantes serão premiados com dois dias de treinamento intensivo em comunicação científica. As aulas serão ministradas pelo britânico Malcolm Love, profissional que já atuou na rede de televisão BBC. O treinamento, chamado de masterclass, acontece nos dias 9 e 10 de maio, em São Paulo.

> Conheça os 11 finalistas brasileiros do FameLab, todos bolsistas FAPESP:

Bianca Assis Barbosa Martins – Doutora em Weed Science pela Oregon State University – Crop and Soil Science Department, concentra sua pesquisa em biologia molecular/fitossanidade.

Camila Sampaio Machado – Doutora pelo Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista (Unesp), tem interesse na área de Física de Partículas e de Física Hadrônica.

Cibele Dos Santos Borges – Doutoranda do Programa Biologia Geral e Aplicada no Instituto de Biociências da Unesp, atualmente desenvolve seu projeto na área de Farmácia/Análise Toxicológica relacionado a fertilidade.

Gisele Antoniazzi Cardoso – Doutoranda em Genética no Instituto de Biociências da USP, tem experiência na área de Genética e Biologia Molecular com ênfase na análise da expressão gênica.

Gustavo Satoru Kajitani – Doutorando no programa Interunidades em biotecnologia na USP, atua sobre o tema Reparo de DNA, com enfoque no efeito específico de fotolesões geradas por irradiação ultravioleta.

Ingrid Regina Avanzi – Doutoranda no programa de pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo (PROCAM-USP), atualmente está no Canadá com bolsa estágio de pesquisa na Universidade de Toronto.

Jackson Itikawa – Doutor em Matemática pela Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha, atualmente está fazendo um pós-doutorado vinculado ao projeto temático “Singularidades de aplicações diferenciáveis: teoria e aplicações”.

João Victor Cabral Costa – Graduado em Farmácia-Bioquímica pela USP, foi bolsista do programa Ciência sem Fronteiras (CsF/CAPES) na University of Minnesota. Atualmente é mestrando no laboratório de Neurobiologia Molecular e Funcional do departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.

Leonardo Coelho Rabello De Lima – Doutorando na Unesp, pesquisa Desenvolvimento Humano e Tecnologias. Tem interesse nas áreas de fisiologia do exercício, dano muscular induzido pelo exercício, economia de corrida, treinamento, potencialização pós-ativação e handebol.

Manoela Romanó De Orte – Doutora pela Universidad de Cádiz, na Espanha, está desenvolvendo seu projeto de pós-doutorado sobre metais pesados, bioensaios e ecotoxicologia no Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Raphael Fernandes Casseb – Doutor em Neurociências pela UNICAMP, tem interesse em ensino e pesquisa em Neurociências, Física, Física Médica e Matemática, com foco na união dessas áreas para o estudo do cérebro.

>> Sobre o FameLab:

O FameLab foi lançado em 2004 pelo Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, e está presente em 32 países. Tem como objetivos promover a aproximação entre cientistas e público em geral e incentivar o desenvolvimento de competências entre pesquisadores.

>> Sobre a FAPESP:

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. Com autonomia garantida por lei, a FAPESP está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Apoia a pesquisa e financia a investigação, o intercâmbio e a divulgação da ciência e da tecnologia produzida em São Paulo.

> Sobre o British Council:

O British Council é a organização internacional sem fins lucrativos do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. Seu trabalho busca estabelecer a troca de experiências e criar laços de confiança por meio do intercâmbio de conhecimento e de ideias entre pessoas ao redor do mundo. A organização está presente em mais de 100 países e trabalha com parceiros como os governos em diversas instâncias, organizações não governamentais e iniciativa privada, em ações relacionadas à promoção da língua inglesa, cultura, artes, educação e programas sociais.

