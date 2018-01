Brasil e Canadá oferecem bolsas: programa CAPES-DFATD

Professores/Pesquisadores (líderes de projeto) e alunos de doutorado (membros da equipe) brasileiros já podem se inscrever no programa CAPES-DFATD: Projetos Conjuntos de Pesquisa, oferecido pela parceria de intercâmbio científico entre a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o DFATD (Ministério de Relações Exteriores, Comércio e Desenvolvimento do Canadá).

> Os interessados têm até o dia 30 de abril para submeter os projetos para análise.

O Programa tem por objetivo selecionar projetos conjuntos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, fortalecer a colaboração entre pesquisadores brasileiros e canadenses, e estimular a mobilidade acadêmica. Nesse caso, o apoio da Capes é destinado a missões de trabalho para docentes, missões de estudos de doutorado-sanduíche, além da concessão de recursos de custeio à equipe brasileira.

A educação é um dos pilares da política externa canadense no Brasil. Segundo o Embaixador do Canadá no Brasil, Jamal Khokhar, os projetos conjuntos de pesquisa têm contribuído fortemente para estreitar as relações bilaterais. “Apoiar nossos pesquisadores e instituições, bem como a mobilidade de brasileiros e canadenses, está abrindo portas para crescente aproximação entre os dois países”, afirma o Embaixador.

