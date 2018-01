Bolsas parciais para mestrado em Medicina no Imperial College London

São nove bolsas parciais de 10 mil pounds para programas de mestrado (MSc) ou de pesquisa clínica (MRes). Inscrições até 24/04.

A Faculdade de Medicina do Imperial College London está oferecendo bolsas parciais de mestrado para estudantes internacionais. As inscrições vão até 24/04.

O Imperial College London é a única universidade do Reino Unido que se concentra inteiramente em Ciência, Engenharia, Medicina e Negócios. Sua reputação internacional de excelência em ensino e pesquisa, a coloca entre as 10 melhores do mundo.

A Dean’s Master’s Scholarship é destinada a estudantes internacionais que queiram fazer um programa de mestrado (MSc) ou de pesquisa clínica (MRes). A universidade está oferecendo até nove bolsas parciais de 10 mil pounds. Os custos finais dos programas de mestrado variam bastante e, em alguns casos, a bolsa pode chegar a cobrir as taxas escolares quase que integralmente. Conheça os programas AQUI.

As bolsas serão concedidas aos candidatos com maior potencial de liderança em seus campos de escolha. Isso será avaliado através de sua excelência acadêmica, experiência profissional, pesquisa e trajetória profissional. Bons candidatos devem estar entre os melhores de suas turmas ou ter uma experiência profissional considerável.

Critérios para candidatura:

– Fazer o application para um dos programas de mestrado da Faculdade de Medicina do Imperial College London até 24 de abril de 2018.

– Preencher o formulário online para as bolsas de mestrado

Obs. Embora não seja essencial que os candidatos já tenham recebido uma oferta para estudar na universidade, é necessário fazer a candidatura antes de solicitar uma bolsa de estudos.

– Ter terminado a faculdade de medicina com excelente desempenho acadêmico – estar entre os melhores de sua turma.

– Histórico escolar/acadêmico: você será solicitado a inserir informações no formulário de inscrição online. A universidade não aceita documentos impressos ou eletrônicos

– Proficiência em inglês: IELTS de 7.0 (mínimo de 6.5 em todos os testes)

– Carta de motivação

– Cartas de recomendação

– Detalhes de suas qualificações, realizações, prêmios, experiência relevante e publicações (você precisará inserir esta informação no formulário on-line, a faculdade não aceita documentos)

– Os nomes dos programas para os quais se candidatou – é possível candidatar-se a mais de um programa

> Confira o passo-a-passo para fazer as candidaturas AQUI.

Caso você tenha dúvidas ou dificuldade ao preencher os formulários, entre em contato diretamente com Gemma Williamson, através do e-mail: g.williamson@imperial.ac.uk

Perguntas? Acesse a página de perguntas e respostas da universidade para esclarecer suas dúvidas. Visite a página do programa para obter todas as informação que precisa.

Obs. Bolsistas deverão participar de atividades promocionais durante seus estudos e permitir que sua imagem seja usada pelo Imperial College London para fins publicitários. Tais atividades podem incluir participar de eventos de recrutamento, discutir suas experiências com potenciais estudantes de pós-graduação, dentre outras.

