Bolsas parciais para graduação na Nova Zelândia

Quer fazer uma graduação em Artes, Humanidades ou Ciências Sociais? Confira as bolsas parciais da Massey University.

Para quem quer estudar na Nova Zelândia vale ficar atento à bolsa Excellence Awards for Latin America, oferecida pela Massey University, umas das mais procuradas pelos estudantes. Massey é uma universidade conhecida por sua pesquisa inovadora e pelo caráter aplicado de muitos de seus programas de ensino e pesquisa.

Trata-se de uma oportunidade especialmente criada para os estudantes da América Latina que pretendem fazer sua graduação nas faculdades de Artes, Humanidades e Ciências Sociais da Massey.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas online até o dia 31 de outubro. Saiba como fazer a sua inscrição AQUI.

A bolsa oferece um desconto de 5 mil dólares neozelandeses na anuidade completa do programa. Estudantes que não tenham o nível de proficiência exigido para a graduação também podem concorrer a 50% de desconto no programa intensivo de inglês oferecido pela universidade.

A Education New Zealand, órgão do governo neozelandês, é responsável por promover a educação internacional oferecida pelo país e disponibiliza diversos serviços online voltados para quem deseja se informar sobre oportunidades de formação internacional na Nova Zelândia, inclusive bolsas de estudo.

Acesse a ferramenta de pesquisa do Education New Zealand para conhecer as bolsas oferecidas na Nova Zelândia.

