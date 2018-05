Bolsas para pós-graduação na Universidade de Stanford

Estude em Stanford e faça parte do programa Knight-Hennessy Scholars para futuros líderes globais. Inscrições até 12/9.

As inscrições para o programa de bolsas Knight-Hennessy Scholars, da Universidade de Stanford, estão abertas.

Celeiro de pesquisa de ponta, inovação e ensino de altíssima qualidade, a Universidade de Stanford abriu suas portas em 1891. Uma das mais instituições de ensino mais prestigiadas do mundo, há anos está ranqueada entre as cinco melhores dos Estados Unidos.

Esta é uma oportunidade única. Além de poder seguir seus estudos de mestrado ou doutorado com bolsa integral em Stanford, você participará do King Global Leadership Program. Como um Knight-Hennessy Scholar, desenvolverá profundidade e alcance em sua área de conhecimento, provido de ferramentas para enfrentar grandes desafios e oportunidades no futuro. Você fará parte de uma comunidade única de agentes de mudança de diversas origens. Este é um grupo que irá apoiá-lo, motivá-lo e responsabilizá-lo por alcançar seus objetivos, mesmo quando as probabilidades de sucesso parecerem improváveis.

O Knight-Hennessy Scholars tem por objetivo desenvolver uma comunidade de futuros líderes globais capaz de abordar desafios complexos através da colaboração e inovação. Este é o maior programa acadêmico totalmente financiado por doações do mundo.

Estudantes com mentes rebeldes e espíritos independentes, que ofereçam boas ideias e novas soluções para velhos desafios, são exatamente o perfil que o programa busca. Pessoas para quem o sucesso é um subproduto, não um objetivo. Líderes que desejam impulsionar o progresso para a humanidade e não apenas para um grupo seleto.

A esses talentos multidisciplinares, o programa Knight-Hennessy Scholars oferecerá diversas atividades que visam o desenvolvimento de lideranças com propósito, capacitando os alunos a realizarem projetos com impactos positivos em escala global.

> Durante os primeiros três anos de sua pós-graduação, os Knight-Hennessy Scholars receberão:

– Bolsa integral para programas de mestrado ou doutorado

Obs. Se o curso escolhido por você exceder esse tempo, o departamento no qual estiver estudando cobrirá o restante.

– Auxílio para despesas pessoais e acadêmicas

– Passagens aéreas de ida e volta até Stanford

– Financiamento para projetos de empreendedorismo social realizados durante o verão

Os Knight-Hennessy Scholars serão alojados no belíssimo Denning House onde, no convívio diário, poderão compartilhar ideias e experiências, e receber visitas de profissionais ilustres, lideranças globais e ex-alunos do programa.

Para ser selecionado como um Knight-Hennessy Scholar, você deve se inscrever e ser aceito em um mestrado ou doutorado em Stanford. A candidatura para os programas deve ser feita separadamente. Os prazos e exigências variam de acordo com o curso escolhido.

> Requisitos específicos do programa Knight-Hennessy Scholars:

– Ter finalizado seus estudos entre janeiro de 2014 e setembro de 2019

– Demonstrar excelente desempenho acadêmico

– Histórico escolar traduzido e juramentado

– GMAT, LAST, MCAT ou GRE para cursos específicos

– TOEFL

– Currículo (uma página)

– Duas cartas de recomendação

– Respostas a duas perguntas curtas da universidade

– Dois essays

– Um vídeo de até dois minutos no qual você deve se apresentar

Conheça todos os detalhes no site do programa.

Finalistas serão convidados para um final de semana de imersão, em fevereiro de 2019, na Universidade de Stanford. Essa visita será informativa e dará prosseguimento ao processo seletivo. Nela, terão a chance de aprender mais sobre a universidade, seus programas, o Knight-Hennessy Scholars, seus potenciais colegas e sobre si mesmos.

As inscrições para o programa de bolsas Knight-Henessy Scholars devem ser feitas online até o dia 12 de setembro. Conheça todos os detalhes AQUI.

