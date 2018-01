Bolsas para pós-graduação na Nova Zelândia

Programa busca impulsionar agricultura e energias renováveis; candidatos devem demonstrar bons resultados acadêmicos e intenção de contribuir com o desenvolvimento econômico do Brasil

Estão abertas as inscrições para o New Zealand Development Scholarship, programa do governo da Nova Zelândia que concede bolsas de pós-graduação para estudantes latino-americanos.

As inscrições vão até o dia 30 de abril e devem ser feitas pelo site.

Com o propósito de fomentar avanços acadêmicos e científicos nas áreas de agricultura e energias renováveis, a iniciativa busca candidatos com perfil de excelência acadêmica e que demonstrem comprometimento com o desenvolvimento econômico de seus países de origem.

Aqueles que forem contemplados com as bolsas devem passar pelo menos dois anos no Brasil após a conclusão dos estudos na Nova Zelândia. O objetivo é que o conhecimento adquirido seja aplicado no desenvolvimento local.

As bolsas são oferecidas para as seguintes qualificações: certificado de pós-graduação (6 meses), diploma de pós-graduação (1 ano) e mestrado (1 a 2 anos).

Saiba mais sobre os programas de pós-graduação disponíveis em agricultura AQUI.

Conheça a relação dos cursos referentes a energia renovável AQUI.

>> Confira alguns requisitos para participar do processo seletivo:

– Ter pelo menos 18 anos no início do período da bolsa;

– Ser cidadão brasileiro e ter vivido no Brasil nos últimos dois anos

– Retornar ao país de origem por pelo menos dois anos após o término dos estudos na Nova Zelândia.

> Saiba mais sobre os critérios de elegibilidade AQUI.

Sobre a Education New Zealand – A Education New Zealand (ENZ) é a principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional. Com o objetivo de tornar a Nova Zelândia conhecida como destino para estudantes internacionais e como a mais importante parceira para conhecimento e serviços ligados à educação, a ENZ conta com 70 funcionários em mais de 20 localidades e é dirigida por uma junta nomeada pelo Ministro de Educação Superior, Competências e Ofícios, Sr. Steven Joyce.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Education New Zealand