Bolsas para pós-graduação e programa de liderança em Oxford

As inscrições vão até janeiro de 2018. Mas não deixe o tempo passar, organize sua documentação e prepare-se. A oportunidade é muito especial!

As bolsas Weidenfeld-Hoffmann são voltadas a estudantes e profissionais de economias emergentes, com excelente desempenho acadêmico, que desejam fazer uma pós graduação na universidade de Oxford, no Reino Unido.

As bolsas cobrem 100% das taxas da universidade e oferecem um auxílio adicional de 14 mil libras anuais. Além disso, integram o Weidenfeld-Hoffmann Scholarships and Leadership Programme, que tem por objetivo cultivar futuras lideranças.

Durante seus estudos em Oxford, os bolsistas (Scholars) deverão comprometer-se a participar de todos os eventos organizados pelo Weidenfeld-Hoffmann Trust, incluindo o seminário Induction and Robin Hambro Moral Philosophy, uma oficina de habilidades práticas e o Annual Leadership Forum. Espera-se também que priorizem e participem de outros programas como mentoria de ex-alunos, oportunidades de networking e a realização de um projeto pró-bono – um serviço público à sua escolha.

Interessados devem candidatar-se a um curso na universidade de Oxford e ao Weidenfeld-Hoffmann Scholarships and Leadership Programme simultaneamente. Somente os candidatos aceitos pela universidade de Oxford serão elegíveis para as bolsas de estudo. Os prazos de inscrição variam de acordo com os cursos oferecidos. Veja a lista completa AQUI.

>> Requisitos para candidatura:

– Diploma universitário e alto desempenho acadêmico – informando seu ranking no grupo/turma

– Premiações acadêmicas ou profissionais

– Cartas de recomendação

– Publicações (quando aplicável)

– Ser brasileiro ou residir em um dos países elegíveis

– Retornar ao seu país de origem assim que o curso for concluído

– Interesse em servir a comunidade global através de sua área de especialização

– Compromisso com mudanças sociais, econômicas ou políticas benéficas em nível local, nacional, regional ou internacional

– Excelência em atividades extracurriculares / profissionais

– Habilidades interpessoais, pensamento estratégico, boa comunicação, capacidade de trabalhar em equipe

– Qualidades de liderança, como iniciativa, compromisso, responsabilidade, originalidade, criatividade, risco

Para ser considerado para esta bolsa de estudos você deve selecionar o Louis Dreyfus-Weidenfeld Scholarship and Leadership Programme, na seção de financiamento (funding) do formulário de inscrição da universidade. Além disso deve submeter sua candidatura a um curso em Oxford nos prazos determinados (8 ou 19 de janeiro de 2018, dependendo do curso escolhido). Você também deve completar o Weidenfeld Scholarships Statement e fazer upload deste documento juntamente com o formulário de inscrição.

Leia com atenção todos os detalhes sobre esta bolsa no site do programa e na página do Weidenfeld-Hoffmann Trust.

Não perca esta oportunidade!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.