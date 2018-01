Bolsas para pós-graduação e doutorado na Alemanha

Quer fazer um doutorado ou uma pós-graduação na Alemanha? Confira as oportunidades de bolsas de estudo oferecidas pelo DAAD.

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, DAAD, está oferecendo excelentes oportunidades para quem quer estudar na Alemanha. As inscrições para o programa de bolsas de doutorado e para o programa EPOS de pós-graduação estão abertas. Confira os detalhes:

>> Programa de bolsas de doutorado:

As modalidades disponíveis são doutorado integral, doutorado sanduíche, mini-sanduíche ou duplo doutorado em universidades ou institutos de pesquisa na Alemanha. As inscrições devem ser feitas no Portal do DAAD até o dia 16 de maio de 2016 por meio dos links:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Doutorado integral (12 meses prorrogáveis até 36 meses)

– Doutorado sanduíche (até 24 meses)

– Mini sanduíche (de 7 a 10 meses)

– Duplo doutorado (até 18 meses)

O DAAD concede a todos os bolsistas selecionados um curso de alemão de até 6 meses (o período é determinado conforme a necessidade de cada projeto), a ser realizado na Alemanha antes do início da implementação da bolsa de doutorado. Para saber mais detalhes visite o site do DAAD.

>> Programa EPOS de pós-graduação:

A lista dos 39 cursos de pós-graduação em áreas relacionadas a desenvolvimento sustentável contemplados com bolsas de estudos do DAAD, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, já está disponível.

Os cursos são oferecidos para interessados residentes em países em desenvolvimento. Para participar do Programa EPOS os candidatos devem ter dois anos de experiência profissional após formados. A documentação deve ser enviada diretamente à universidade, seguindo os prazos determinados pelas instituições que são diferentes para cada curso. Saiba mais sobre os prazos e as instituições de ensino AQUI. Informações detalhadas sobre os cursos e pré-requisitos do Programa EPOS podem ser obtidas neste PDF ou no site do DAAD.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: DAAD