Bolsas para mestrado na Université Paris-Saclay

São 160 bolsas de estudo em diversas áreas do conhecimento que serão oferecidas a estudantes aprovados em um mestrado em Paris-Saclay. Confira!



Fundada em dezembro de 2014, a Université Paris-Saclay é fruto da junção de duas universidades, 10 grandes écoles e sete organismos de pesquisa que desejavam se fortalecer mundialmente em termos educacionais, de inovação e pesquisa. E conseguiram. Juntas, essas dezenove instituições fundadoras oferecem hoje em Paris-Saclay, um modelo educacional sólido, reconhecido internacionalmente.

Com o intuito de promover o acesso de estudantes internacionais a seus programas de mestrado, a Université Paris-Saclay está oferecendo 160 bolsas em diversas áreas do conhecimento. As bolsas são de um ou dois anos, dependendo do curso escolhido pelo candidato.

Para concorrer, os interessados devem ter sido aprovados em um dos programas de mestrado oferecidos. Como as datas para candidatura aos mestrados de Paris-Saclay variam de acordo com os programas, fique atento aos cronogramas.

>> Requisitos:

– Ter terminado a graduação há menos de dois anos

– Ter no máximo 30 anos de idade

– Comprovar proficiência em inglês ou francês, de acordo com o curso

– Ter excelente desempenho acadêmico

O processo de seleção de bolsas está organizado em duas etapas e todos os estudantes aceitos para um mestrado serão considerados. Mérito acadêmico será o fator determinante na escolha dos candidatos.

O prazo de candidatura às bolsas para cada etapa será enviado por e-mail para todos os estudantes envolvidos. Para participar da primeira etapa, os interessados devem assegurar que o seu dossier seja preenchido e que duas recomendações (referências) sejam fornecidas até o início de março. Os participantes da segunda etapa, deverão ter concluído sua candidatura até abril.

O valor das bolsas é de € 10.000 anuais. Além disso, os bolsistas receberão mil euros para cobrir despesas com viagem e visto.

Dúvidas? Leia o edital e conheça mais detalhes AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.