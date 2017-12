Bolsas para MBA na Universidade Estadual do Arizona

Bolsas para MBA integral em boas instituições de ensino são muito raras! Não perca esta oportunidade de estudar na W. P. Carey School of Business. Inscrições até 06/02!

A escola de negócios W. P. Carey da Arizona State University, nos Estados Unidos, está oferecendo a bolsa de estudos MBA Forward Focus, exclusivamente voltada para seu programa de MBA em tempo integral.

Ranqueado entre os 25 melhores MBAs dos Estados Unidos, de acordo com o US News & World Report, este programa em tempo integral (full-time) tem um processo de admissão altamente seletivo. O currículo interdisciplinar e inovador possibilita aos alunos a aplicação de conceitos de negócios em todas as indústrias, buscando respostas para perguntas importantes que o resto do mundo ainda não fez. Além disso, as oito experiências dinâmicas oferecidas ao longo do curso, vão transformar você em um líder empresarial capaz de navegar pelas incertezas e mudanças do mundo dos negócios com mais facilidade.

O que é preciso para candidatar-se:

– Idade média: 29 anos

– Experiência professional de 5 anos e meio

– Informações pessoais: detalhes de contato, data de nascimento, cidadania, número de passaporte

– Currículo atualizado, em inglês

– Diploma de graduação e/ou mestrado

– Histórico escolar da universidade cursada

– Essay questions respondidas (online)

– Informações de contato do(s) recomendador(es): nome, afiliação e endereço de e-mail do trabalho de um professor/empregador que possa responder perguntas sobre suas qualidades pessoais, sucesso profissional, aspirações de carreira e capacidade de desempenho em um programa de pós-graduação

– GMAT: 682 (media) ou GRE: 311 (media)

– Proficiência de inglês: TOEFL de 550 (paper based) ou 80 (iBT); IELTS de 6.5; Pearson Test of English (PTE) de pelo menos 60

Todos os documentos acadêmicos devem ser enviados com tradução juramentada, juntamente com uma cópia dos originais em português. Conheça os detalhes AQUI.

>> As inscrições para os alunos internacionais (Round III) estão abertas até 6 de fevereiro. Saiba mais AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.