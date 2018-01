Bolsas para MBA na Universidade do Sul da Califórnia, USC

São três bolsas exclusivas para brasileiros interessados em fazer o programa de MBA em negócios internacionais. Tire suas dúvidas online no dia 11/12.



A Marshall School of Business, da University of Southern California (USC), em Los Angeles, está oferecendo três bolsas para brasileiros interessados em cursar o programa de MBA em negócios internacionais. Sim, essas bolsas são exclusivas para brasileiros!

No dia 11 de dezembro, às 19h00, Pankaj Bhushan, diretor do International Business Education and Research MBA, e Marcus Costa, diretor do escritório da USC no Brasil, participam de uma sessão informativa online para que você possa tirar dúvidas sobre o processo seletivo.

As vagas são limitadas. Cadastre-se AQUI para participar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O International Business Education and Research MBA, ou IBEAR MBA, é um dos 10 melhores na área de negócios internacionais dos Estados Unidos. É um programa acelerado de um ano, em tempo integral, criado para profissionais em meio de carreira que estão sendo preparados para assumir altos cargos globais.

As bolsas são oferecidas para profissionais com alto potencial e podem chegar a US$ 45.000. Os bolsistas também receberão auxílio moradia, que pode chegar a US$ 15.000 para quem viaja com filhos. O processo seletivo vai avaliar experiência profissional, formação acadêmica, testes (GMAT e TOEFL), cartas de recomendação e de candidatura – essay.

Candidatos devem ter um mínimo de seis anos de experiência profissional e um diploma de bacharelado. Para saber mais detalhes sobre o processo de inscrição, acesse o site do programa.

Sobre a Marshall School of Business

Com a filosofia de que o sucesso exige uma compreensão do funcionamento interno do mercado global, a Marshall School of Business é considerada uma das melhores escolas de negócios dos Estados Unidos. Sua ênfase em empreendedorismo e inovação, investigação em colaboração e responsabilidade social, a posiciona particularmente bem para enfrentar os desafios de um ambiente de negócios em rápida mudança. Além do IBEAR MBA, a escola oferece outros cinco programas de MBA: o Full-Time MBA, o Part-Time MBA.PM, o Executive MBA, o Online MBA e o Global EMBA, que inclui aulas em Shangai, na China.

Sobre a University of Southern California, USC

Centro de pesquisa de referência mundial, a USC é uma das maiores universidades privadas dos Estados Unidos. Localizada em Los Angeles, a USC é uma das universidades americanas com maior número de alunos internacionais. Além disso, tem tradição em promover uma formação interdisciplinar através das suas 21 faculdades e mais de 90 centros de pesquisa. Mundialmente reconhecida por sua contribuição na formação de grandes artistas, a USC é a única com seis faculdades voltadas para as artes – cinema, arquitetura, artes dramáticas, música, artes plásticas e dança.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte: University of Southern California