Bolsas para jornalistas na Universidade de Stanford

Jornalistas: as inscrições para as bolsas John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford, estão abertas.

Com o objetivo de melhorar a qualidade das notícias e informações que chegam ao público, 20 profissionais do jornalismo de várias partes do mundo são anualmente selecionados para um programa de 10 meses na Universidade de Stanford com foco em inovação, empreendedorismo e liderança.

>> Quem pode se candidatar:

– Jornalistas com pelo menos cinco anos de experiência

– Jornalistas empregados em empresas de comunicação ou freelancers

– Jornalistas empreendedores e inovadores

– Executivos de negócio e de gestão do jornalismo

Conheça os requisitos específicos para a candidatura AQUI.

O valor da bolsa é de US$65,000. Além da bolsa, os participantes recebem auxílio com moradia, seguro de saúde, cuidados com a família e despesas relacionadas aos projetos desenvolvidos.

Os interessados devem fazer suas inscrições pelo site do programa até o dia 1 de Dezembro de 2015.

> Perguntas? Envie um e-mail para info@kf.stanford.edu

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford