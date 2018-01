Bolsas para jornalistas na universidade de Stanford

Bolsas para jornalistas são raridades – aproveite esta oportunidade e participe deste programa de 10 meses em Stanford. Inscrições até 4/12.

O programa John S. Knight Fellowships apoia jornalistas de diversas partes do mundo envolvidos na busca de soluções para os problemas mais urgentes enfrentados pelo jornalismo atual. Inovação, empreendedorismo e liderança na profissão são as bases do trabalho da fundação John S. Knight, que busca melhorar a qualidade das notícias e da informação ao público.

As inscrições estão abertas para o processo seletivo e vinte novos fellows serão selecionados para a turma de 2018. De setembro de 2018 a junho de 2019, estes bolsistas participarão de projetos individuais e coletivos na universidade de Stanford. Assistirão aulas, participarão de workshops especiais e eventos semanais, e ampliarão suas redes de relacionamento profissional. Além disso poderão explorar os inúmeros recursos e benefícios oferecidos no campus da universidade de Stanford e no Vale do Silício.

>> Quem pode participar?

– Jornalistas com pelo menos cinco anos de experiência profissional

– Jornalistas com menos experiência profissional, mas que apresentem excelente currículo e um histórico de realizações excepcionais

– Jornalistas empregados por uma organização de notícias

– Freelancers

– Empresários e inovadores do jornalismo

– Executivos de gestão e negócios do jornalismo

Os bolsistas receberão um subsídio no valor de US $ 75.000, seguro de saúde, isenção das mensalidades da universidade de Stanford e apoio financeiro adicional para filhos. Parceiros e cônjuges também têm acesso a benefícios do programa. Saiba mais AQUI.

As inscrições devem ser feitas até 4 de dezembro.

Além de preencher o formulário online, candidatos devem propor projetos – em formato de pergunta – que se encaixem em um dos quatro temas foco deste programa:

– Desafiando a desinformação e a informação incorreta

– Tornando os poderosos responsáveis

– Fortalecimento das notícias locais e erradicação dos desertos de notícias

– Combate ao preconceito (bias), intolerância e injustiça

Ao preparar o tema do seu projeto, questões como engajamento de audiência, big data, novos modelos de negócio e o uso de diversos tipos de tecnologia, devem ser exploradas.

>> Dicas importantes: Antes de enviar seu projeto, peça a outras pessoas que analisem sua proposta, dê a elas tempo suficiente para que possam oferecer a você um feedback significativo. Leia atentamente o website do programa. Reserve tempo para trabalhar na sua candidatura. Peça suas cartas de recomendação o mais rapidamente possível – você precisará de três cartas profissionais que serão enviadas diretamente pelas pessoas escolhidas.

> Confira todos benefícios e expectativas de ser um John S. Knight Fellow AQUI.

> Conheça alguns dos John S. Knight Fellows AQUI.

Inscreva-se até 4 de dezembro AQUI.

