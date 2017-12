Bolsas para intercâmbio de ensino médio nos EUA

AFS Intercultura Brasil e Onda Doce oferecem 3 bolsas de estudo para estudantes de Santos, Taubaté e Paranavaí cursarem um ano escolar nos EUA.

O AFS Intercultura Brasil, em parceria com o Onda Doce, está oferecendo três bolsas de estudo para jovens de 15 a 18 anos, matriculados no ensino médio dos municípios de Taubaté, Santos e Paranavaí. Os candidatos aprovados no processo seletivo de quatro etapas embarcarão para os EUA a partir de agosto de 2017.

Para a diretora nacional do AFS Intercultura Brasil, Andreza Martins, o programa é uma oportunidade para que esses jovens se tornem lideranças. “A partir desta experiência, os estudantes passam a ter sensibilidade para outras culturas. E adquirem habilidades de se sentir confortáveis em ambientes não familiares, ver o mundo sob ângulos diferentes, e entender a razão de alguns atos, até então, pouco compreendidos. É uma oportunidade que vai além do âmbito social, profissional e acadêmico. Tem valor de autoconhecimento e reflexão”, explica.

O estudante que deseja participar da seleção deve ter nascido entre março de 1999 e agosto de 2002, ter renda familiar de até seis salários mínimos, estar cursando o primeiro ou segundo ano do ensino médio, ter alto desempenho acadêmico (notas acima de 80%), capacidade de liderança e nível de inglês a partir do intermediário. Além de residir em um dos três municípios contemplados pelo programa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Interessados devem se inscrever online até 26 de dezembro de 2016. A inscrição é gratuita. O candidato deve preencher a ficha de participação e anexar os documentos solicitados. Deve também incluir uma redação de autoria própria, em português, sobre um problema em sua comunidade e possíveis soluções inovadoras.

A lista com os nomes dos dez primeiros semifinalistas de cada cidade será divulgada no site do AFS em 29 de dezembro de 2016.

As seleções presenciais serão realizadas nas respectivas cidades nos dias 07 ou 14 de janeiro. O resultado será divulgado no site e Facebook do AFS em 16 de janeiro de 2017.

>> Confira todos os detalhes das bolsas AFS & Onda Doce AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: AFS Intercultura Brasil