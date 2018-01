Bolsas para graduação na Universidade de Salamanca

Faça sua graduação na Universidade de Salamanca, campus multicultural e ensino de ponta. Inscrições até 30/6!

A Universidade de Salamanca (em latim, Universitas Studii Salmanticensis) é uma instituição de ensino pública, localizada na cidade de Salamanca. Fundada em 1218 pelo Rei Alfonso IX, é a universidade mais antiga da Espanha.

Com apoio do Banco Santander, a instituição está oferecendo 43 bolsas para estudantes latino-americanos que desejam fazer sua graduação. As inscrições podem ser realizadas até 30 de junho.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

>> A bolsa inclui:

– pagamento integral da matrícula durante o ano de 2017/2018

– alojamento e manutenção do aluno em residência universitária na Universidade de Salamanca até 30 de junho de 2018

– seguro de saúde até 31 de agosto de 2018.

OBS. A renovação da bolsa ficará sujeita a aprovação do candidato em 75% das disciplinas cursadas.

>> O que é preciso para participar:

– Ter nacionalidade de algum destes países: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

– Preencher o formulário de inscrição

– Cópia do passaporte, identidade ou equivalente

– Cópia da pré-inscrição no curso acadêmico 2017/2018

– Cópia do diploma e histórico escolar dos estudos realizados no qual conste a nota média alcançada pelo aluno.

– Curriculum Vitae

OBS. Estudantes com dupla nacionalidade devem apresentar um documento que justifique a condição econômica da família.

> A documentação solicitada (traduzida para o Espanhol) e o formulário de inscrição devem ser enviados para o e-mail: becasinter@usal.es

Os resultados serão publicados na página oficial da Universidade de Salamanca no mês de julho.

Leia o edital para conhecer todos os detalhes das bolsas internacionais da Universidade de Salamanca – Santander.

Conheça as ofertas e requisitos dos cursos de graduação na Universidade de Salamanca AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Universidade de Salamanca