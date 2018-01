Bolsas para graduação e pós-graduação na Holanda

As inscrições para o programa Orange Tulip Scholarship Brazil estão abertas! São 77 bolsas para graduação e pós-graduação exclusivas para brasileiros em 2016.

Voltado especialmente a estudantes brasileiros com excelência acadêmica o Orange Tulip Scholarship oferece bolsas de até 32.500 Euros sobre o valor da anuidade. Todas as bolsas são para cursos ministrados em inglês. Este ano o programa oferece 77 bolsas de estudo para Graduação (bacharelado completo e último ano da graduação) e Pós-graduação (MBA e Mestrado) nas áreas de Artes, Ciências Biológicas e Saúde, Exatas e Humanas. As inscrições vão até 01/04/2016.

Para se candidatar os interessados devem preencher os seguintes requisitos:

– Ser brasileiro;

– Ter excelente desempenho acadêmico;

– Ter obtido o grau necessário para cursar o programa desejado (bacharelado requer diploma de ensino médio; mestrado requer diploma de bacharelado);

– Não estar atualmente estudando ou trabalhando na Holanda;

– Ter fluência escrita e oral em inglês (certificado de proficiência será exigido);

– Estar atualmente no processo de admissão ou já ter sido admitido na instituição de ensino superior holandesa de seu interesse.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

>> Leia mais sobre o passo-a-passo do processo de candidatura. Vinte e uma instituições de ensino superior de excelência participam do programa. Conheça a relação completa de universidades participantes.

>> Atenção: Diferentes universidades podem ter diferentes prazos. Fique atento ao deadline estabelecido pela universidade para a qual você está se candidatando e finalize o processo de admissão para o Orange Tulip Scholarship até a data limite definida pela instituição (que pode ser antes ou depois de 01/04).

>> Saiba mais sobre estudar na Holanda AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Nuffic Neso Brazil