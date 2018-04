Bolsas para graduação e mestrado no Politécnico de Leiria, em Portugal

Além de aceitar o ENEM nos processos de candidatura, o IPLeira está oferecendo bolsas parciais para graduação e mestrado. Confira!

Instituição pública de ensino superior, o Politécnico de Leiria – IPLeiria iniciou suas atividades em 1980. Com cinco campi localizados nas cidades de Leiria (Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Escola Superior de Tecnologia e Gestão e Escola Superior de Saúde), Caldas da Rainha (Escola Superior de Artes e Design) e Peniche (Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar), o instituto tem 11 mil alunos.

Oferece diversos programas de graduação e mestrado em Educação e Ciências Sociais, Tecnologia e Engenharia, Artes e Design, Turismo, Saúde e Esportes, e Ciências Empresariais e Jurídicas.

Este ano, estudantes internacionais que se candidatarem ao IPLeiria, poderão concorrer a uma bolsa parcial com a qual a taxa anual do curso de licenciatura ou mestrado será reduzida em 50%.

>> Três tipos de bolsas estão sendo oferecidas:

1. Bolsas de Mérito

Reduzem as taxas anuais a valores inferiores aos fixados para estudantes internacionais (50%). Para concorrer à isenção de matrícula participe do concurso oferecido pela Sqore, e receba uma isenção de 500 euros. Saiba mais AQUI.

A bolsa é destinada a estudantes internacionais com média igual ou superior a 14 valores (em uma escala de zero a vinte).

Candidatos à licenciatura (a graduação em Portugal) devem preencher o formulário de candidatura e apresentar o diploma de conclusão do ensino médio, histórico escolar e os resultados do ENEM. Candidatos aos programas de mestrado devem apresentar o diploma de conclusão da graduação e histórico escolar.

A manutenção da Bolsa de Mérito dependerá do sucesso acadêmico do estudante.

2. Bolsas de Cooperação para o Desenvolvimento

Reduzem as taxas fixadas para os estudantes internacionais em 50%, isentando o aluno do pagamento de matrícula.

Estudantes oriundos de países de língua oficial portuguesa podem concorrer.

Candidatos à licenciatura (a graduação em Portugal) devem preencher o formulário de candidatura e apresentar o diploma de conclusão do ensino médio, histórico escolar e os resultados do ENEM. Candidatos aos programas de mestrado devem apresentar o diploma de conclusão da graduação e histórico escolar.

A manutenção da Bolsa de Cooperação para o Desenvolvimento Mérito nos anos letivos subsequentes, dependerá do sucesso acadêmico do estudante – conclusão do ciclo de estudos dentro do período da sua duração normal levando em consideração as regras de inscrição, avaliação e transição de ano.

3. Bolsas + Tecnologia

Reduzem as taxas fixadas para os estudantes internacionais em 50% e isentam o pagamento de matrícula.

A bolsa é aberta a todos os estudantes internacionais que desejam fazer uma graduação em Biotecnologia, Engenharia Alimentar, Engenharia da Energia e do Ambiente, Engenharia e Gestão Industrial ou Engenharia Civil no IPLeiria.

Para concorrer, candidatos devem preencher o formulário de candidatura, e anexar uma carta de motivação (de no máximo 1000 caracteres) sobre o tema “Acredito que a candidatura a este curso me vá….”. As Bolsas + Tecnologia serão atribuídas com base na seleção das melhores cartas de motivação.

A manutenção destas nos anos letivos subsequentes, também dependerá do sucesso acadêmico do estudante – conclusão do ciclo de estudos dentro do período da sua duração normal levando em consideração as regras de inscrição, avaliação e transição de ano.

> Períodos para candidatura:

Graduação

Mestrado

Confira a página do IPLeiria criada exclusivamente para alunos brasileiros AQUI.

Saiba todos os detalhes sobre as candidaturas para graduação no IPLeira AQUI e para mestrado AQUI. Acesse o Portal de Candidaturas e faça sua inscrição!

