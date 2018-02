Bolsas para estudar na Nova Zelândia

As inscrições estão abertas até 14/03. Jovens de até 39 anos que tenham projetos de estudo e pesquisa focados em agricultura ou em energias renováveis podem participar.

As bolsas New Zealand Development Scholarships concedem a candidatos de países em desenvolvimento selecionados, a oportunidade de se desenvolverem em áreas específicas do conhecimento que irão ajudar no desenvolvimento de seus países de origem.

Jovens de até 39 anos que tenham projetos de estudo e pesquisa focados em agricultura ou em energias renováveis podem se inscrever. O programa busca candidatos com potencial de liderança e excelente desempenho acadêmico, motivados a desenvolver suas habilidades e a ampliar seu conhecimento e redes internacionais.

“Acredito que unir os expertises de brilhantes jovens profissionais brasileiros com a excelência das universidades da Nova Zelândia pode gerar saudáveis sementes para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Queremos ver cada vez mais intercâmbio entre profissionais e acadêmicos brasileiros e neozelandeses, e acredito que a bolsa NZDS é uma excelente oportunidade para isso”, afirma a Embaixadora da Nova Zelândia no Brasil, Caroline Bilkey.

As bolsas são oferecidas para especialização (6 meses a 1 ano), mestrado (1 a 2 anos) e doutorado (3 a 4 anos). Cobrem os custos dos cursos, viagem de ida e volta, seguros de viagem e de saúde e ainda oferecem um auxílio para custos mensais cotidianos dos candidatos selecionados.

Essa é uma oportunidade especial de estudar em um país extraordinário e se preparar para os desafios de um mundo cada vez mais interconectado. As inscrições vão até 14/03.

