Bolsas para estudantes do Ensino Médio

Sonha em fazer um intercâmbio no exterior? Confira quatro programas de bolsas e acompanhe as inscrições pelos sites.

Se você tem entre 15 e 19 anos, sonha em estudar no exterior, mas precisa de uma bolsa de estudos, a oportunidade está mais perto do que você imagina.

Oferecidas por algumas organizações internacionais, as oportunidades são únicas. Cada programa tem suas próprias exigências, dentre as quais ser um excelente aluno e na maioria dos casos comprovar proficiência em inglês. Confira!

1. United World College – UWC

As inscrições para as bolsas parciais do UWC estão abertas! Desde a inauguração de sua primeira unidade em 1962, os UWC selecionam anualmente estudantes de mais de 150 nacionalidades. Jovens entre 15 e 18 anos, embarcam em uma experiência de High School imersiva, verdadeiramente multicultural e transformadora.

Ao longo de dois anos convivem intensamente, residindo nos alojamentos das próprias escolas. O programa residencial torna os estudantes protagonistas de seu aprendizado e desenvolvimento. A experiência é centrada na missão de fazer da educação uma força em prol da paz e de um futuro sustentável. Saiba mais AQUI.

2. Rotary Club – Intercâmbio de Jovens

Neste programa, patrocinado pelos Rotary Clubs em mais de 100 países, estudantes de 15 a 19 anos de idade desenvolvem suas habilidades de liderança, conhecem novas culturas e idiomas, e fazem amizade com jovens de outros países. Tornam-se verdadeiros cidadãos globais.

Os intercambistas do programa de um ano moram com diferentes famílias anfitriãs e estudam em escolas locais. Os do programa de curta duração, que pode durar de alguns dias a até três meses, ficam hospedados em casas de família ou em acampamentos de jovens (no período das férias). Para se inscrever, contate o Rotary Club mais próximo e confira as opções disponíveis e as informações sobre o processo seletivo.

3. AFS Intercultura Brasil

Organização internacional, comprometida em oferecer oportunidades de aprendizagem intercultural para contribuir no desenvolvimento do conhecimento, habilidades e entendimento necessários para criar um mundo com mais justiça e paz. O AFS Intercultura Brasil oferece bolsas parciais e integrais por meio dos programas:

> Global Citizens of Tomorrow

Parceria do AFS e da British Petroleum – BP, oferece bolsas de estudos integrais para um ano letivo nos Estados Unidos. O programa é voltado a alunos do ensino médio da rede pública ou a bolsistas integrais de escolas particulares, com renda familiar bruta de até cinco salários mínimos. As inscrições normalmente abrem em janeiro. Acompanhe as novidades AQUI.

> Bolsa de intercâmbio Exploradores Culturais

Oferece bolsas parciais de intercâmbio para estudantes do ensino médio da rede publica ou bolsistas de escolas particulares, motivados e dispostos a aprender sobre uma nova cultura e a compartilhar a cultura brasileira. Em 2018, o programa concedeu bolsas escolares de um ano na Alemanha, Costa Rica e Itália. Além disso, duas bolsas semestrais de trabalho voluntário na Colômbia e Filipinas também foram oferecidas.

A bolsa e o país de destino dependem do Estado onde o candidato reside. Candidatos selecionados pagam uma taxa de 500 dólares, referente à taxa de adesão ao programa. As inscrições normalmente abrem em agosto. Saiba mais AQUI.

4. Jovens Embaixadores

Promovido pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil desde 2002, o programa leva anualmente 50 estudantes da rede pública para um intercâmbio de três semanas nos EUA.

Durante a primeira semana do programa, os participantes visitam a capital do país e seus principais monumentos. Lá, participam de reuniões em organizações dos setores público e privado, visitam escolas e projetos sociais. Na sequência, são divididos em grupos menores e viajam para diferentes estados, onde são hospedados por uma família americana. Assistem aulas e interagem com jovens da sua idade. Participam em atividades culturais, de empreendedorismo e liderança e fazem apresentações sobre o Brasil. As inscrições abrem em julho. Acompanhe as novidades AQUI.

