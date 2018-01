Bolsas para estágio de pesquisa no Canadá

O estágio de pesquisa Globalink da Mitacs traz os melhores estudantes brasileiros de graduação para o Canadá!

Estão abertas as inscrições para o estágio de pesquisa Globalink da Mitacs. De maio a setembro de 2017 estudantes brasileiros de graduação podem participar de um estágio de pesquisa de 12 semanas em uma universidade canadense. E trabalhar com um professor em disciplinas das ciências exatas, humanas ou sociais.

Com o Estágio de Pesquisa Globalink, você:

experimenta excelentes oportunidades educacionais, culturais e sociais do Canadá,

colabora com o avanço de uma pesquisa em uma universidade de ponta,

participa de um prestigiado grupo com os melhores estudantes internacionais.

E é totalmente financiado pela Mitacs: as bolsas oferecem subsídio de viagem completo para a instituição escolhida e inclui passagens aéreas para o Canadá, transporte do aeroporto, hospedagem e seguro saúde.

Para se inscrever, você deve:

Ter 18 anos

Ser proficiente em inglês e/ou francês (e apresentar resultado de exame)

Ser um estudante de graduação em tempo integral em uma universidade brasileira

Ter de um a três semestres restantes na universidade – a partir setembro de 2016

Ter notas médias entre 8-10 e pontuação 600 ou superior no ENEM

Apresentar o histórico escolar oficial de sua universidade traduzido e juramentado para o inglês

Pelo menos uma carta de recomendação de um professor ou supervisor de pesquisa

Um CV detalhando sua experiência em pesquisa

As inscrições devem ser feitas online até o dia 20 de setembro de 2016. Saiba mais AQUI.

Sobre a Mitacs:

Mathematics of Information Technology and Complex Systems (Mitacs) é uma organização sem fins lucrativos que tem projetado e entregue programas de pesquisa e formação no Canadá há 15 anos. Trabalhando com 60 universidades, empresas e governos federal e municipal, a Mitacs estabelece parcerias de apoio à inovação industrial e social no Canadá.

Desde 2009, a Mitacs tem acompanhado mais de 160 estudantes universitários seniores brasileiros em faculdades canadenses através da sua iniciativa de Estágios de Pesquisa Globalink.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.