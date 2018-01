Bolsas para curso de verão na Inglaterra

Quer fazer um curso de verão na Inglaterra? Participe do desafio e concorra a uma bolsa de estudos na universidade de Durham.

A uma curta distância dos montes Peninos e do mar, Durham é uma cidade estudantil e uma das mais lindas da Inglaterra. Destino perfeito para experimentar a história e cultura britânicas em um ambiente acolhedor.

A universidade de Durham, na Inglaterra, é a terceira mais antiga do país. Ranqueada entre as melhores do mundo, é conhecida por sua visão inovadora de educação, aprendizagem e pesquisa.

Sua escola internacional de verão atrai milhares de estudantes de várias partes do globo e oferece uma experiência verdadeiramente multicultural. E, até 30 de março, está oferecendo 100% de isenção nas taxas para um de seus cinco programas:

– Energy Transitions in Contemporary and Emerging Societies

– English Language for Academic Purposes

– Hazard, Risk and Resilience

– Middle East (in) Politics: Local developments and global dynamics

– The Northern Borders of Empire to the Making of the Middle Ages

Para ganhar esta bolsa, você deve participar do Durham University 2017 International Summer School Challenge e demonstrar suas habilidades acadêmicas e de inglês.

>> Requisitos:

– Ter sido aceito em um dos programas de verão da universidade. As inscrições vão até 26 de maio. Saiba mais AQUI.

– Ser um estudante universitário de graduação, matriculado em uma instituição de ensino superior.

– Ter um GPA igual ou superior a 3,4 (B +).

– Ter proficiência no inglês comprovada. Saiba mais AQUI.

A escola internacional de verão acontece entre os dias 3 e 28 de julho de 2017. Esta é uma excelente oportunidade para estudar em um campus universitário repleto de história, com colegas de várias partes do mundo. Inscreva-se e participe do Durham University 2017 International Summer School Challenge.

Você não vai ficar fora dessa, vai?

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.