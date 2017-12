Bolsas integrais para graduação na Università Bocconi

Referência internacional em Economia e Negócios, a Università Bocconi, em Milão, oferece bolsas de graduação para o ano letivo 2017-1018.

A Università Bocconi está oferecendo bolsas de estudo para seus programas de bacharelado em economia, gestão, finanças e ciência política; e para o Integrated Master of Arts in Law.

As bolsas são integrais e voltadas para estudantes com excelente rendimento acadêmico que possam comprovar não ter condições financeiras para pagar os custos da universidade. A Bocconi Scholarship for International Students – Undergraduate oferece isenção total de matrícula, no valor de aproximadamente € 11.500,00 por ano, por no máximo três anos (bacharelado) ou cinco anos (Direito – Integrated Master of Arts in Law).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O modelo de ensino adotado para todos os programas de bacharelado da Bocconi enfatiza a interação constante entre alunos e professores através de projetos de grupo, simulações e análise de casos. Os cursos, em sua maioria, são oferecidos em inglês, à exceção do Integrated Master of Arts in Law que é lecionado em italiano. A renovação da bolsa estará sujeita ao mérito acadêmico do aluno.

A solicitação de bolsa deve ser apresentada junto com o pedido de admissão à Università Bocconi. A avaliação se baseará principalmente na necessidade de auxilio financeiro dos candidatos. No entanto, os resultados acadêmicos também serão levados em consideração. Interessados devem submeter um dossiê completo de documentos ao gabinete de admissões.

Requisitos:

– Cidadania brasileira (não serão aceitos candidatos com cidadania italiana);

– Residência fora da Itália;

– Diploma de Ensino Médio brasileiro.

Candidatos devem preencher e enviar o formulário de inscrição online até as 15:00 (Itália – GMT + 1) do dia 7 de abril de 2017. Conheça todos os detalhes para se candidatar à Bocconi Scholarship for International Students – Undergraduate AQUI.

Sobre a Università Bocconi

Fundada em 1902, a Università Bocconi foi a primeira instituição de ensino na Itália a oferecer um diploma superior em economia. E seus programas de economia, administração e finanças estão ranqueados entre os dez melhores do mundo. Escolher a Bocconi significa tornar-se parte de uma comunidade reconhecida internacionalmente, com uma reputação conquistada por sua alta qualidade de ensino, pesquisa e relações com empresas e instituições.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.