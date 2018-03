Bolsas de estudo para cursos de Francês em Besançon e Nice

Que tal ganhar um curso de francês de duas semanas na França com passagem e hospedagem? É muito simples!

Participe do concurso “Quero Estudar na França” e/ou do Quiz Cultural que acontecerá na Soirée Campus France.

O Campus France Brasil está promovendo o concurso “Quero Estudar na França”. Para concorrer basta liberar sua criatividade e imaginação e gravar um vídeo bem legal de até 1 minuto com o tema:

“Qual é a sua canção francesa favorita?”

>> O concurso é válido em todo o território nacional e os vídeos, de até um minuto, devem ser enviados até 23 de agosto pelo Facebook do Campus France Brasil.

O primeiro lugar será contemplado com um curso de francês de 2 semanas no CLA (Centre de Linguistique Appliquée) – Besançon com passagens cedidas pela Air France – KLM e hospedagem. O segundo lugar ganhará um curso livre na Aliança Francesa de São Paulo e o terceiro, brindes da Livraria Francesa.

Os vencedores serão anunciados na Soirée Campus France que acontecerá em São Paulo, no dia 27 de agosto de 2015, a partir das 18h, na Funhouse, em São Paulo.

>> Quem estiver na Soirée terá oportunidade de ganhar uma bolsas de estudos. O Campus France Brasil promoverá um Quiz Cultural valendo um curso de duas semanas na escola Azurlingua – Nice, na França, com hospedagem e passagens cedidas pela Air France – KLM. O segundo lugar ganhará um curso livre na Aliança Francesa de São Paulo, e, o terceiro, brindes da Livraria Francesa.

Para participar do Soirée Campus France, envie um e-mail para eventos@campusfrancebrasil.com.br. O assunto deve ser “Soirée SP”. E não esqueça de incluir nome completo, telefone para contato e instituição de ensino na qual estuda/estudou.

Sobre o Campus France Brasil:

O Campus France é a agência governamental francesa responsável pela promoção do ensino superior, o acolhimento e a mobilidade internacional. Presente em mais de 80 países, foi implantado no Brasil em 1998.

