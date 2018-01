Bolsas de estudo para mulheres nos Estados Unidos

A oportunidade é destinada a mulheres não americanas que queiram fazer seu mestrado, doutorado ou pós-doc nos Estados Unidos.

A American Association of University Women (AAUW), que tem como missão a promoção da equidade para mulheres e meninas por meio de sensibilização, educação, filantropia e pesquisa, está com as inscrições abertas para o seu programa internacional de bolsas.

O programa oferece apoio a mulheres que queiram fazer o seu mestrado, doutorado ou pós-doutorado em uma universidade americana. Não há restrição de idade.

As inscrições devem ser feitas online no site da associação até o dia 01 de Dezembro de 2016. Há uma taxa de 30 dólares.

As bolsas são de 18 mil dólares para mestrado, 20 mil para doutorado e 30 mil para pós-doutorado. A associação dá preferência a candidatas que demonstrem comprometimento com a promoção da equidade de mulheres e meninas por meio de trabalho comunitário ou profissional.

Para se candidatar é necessário não ser cidadã americana e não residir nos Estados Unidos, possuir um diploma de graduação até 30 de setembro de 2016, se dedicar exclusivamente aos estudos durante o período da bolsa, retornar ao país de origem após a conclusão do curso, demonstrar proficiência em inglês (exame TOEFL) e ter sido aceita para fazer sua pós-graduação em uma universidade americana até o dia 1 de Dezembro de 2016.

As candidatas a um pós-doutorado devem ter terminado seu doutorado até o dia 1 de Dezembro de 2016. Conheça todos os detalhes do programa AQUI.

Sobre a American Association of University Women (AAUW)

A AAUW trabalha com o empoderamento de mulheres desde 1881. O programa de bolsas internacionais existe desde 1917 e inclui mulheres de todas as partes do mundo, tendo concedido bolsas a mais de 3.400 mulheres de 140 países.

