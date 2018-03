Bolsas de estudo para mestrado no Reino Unido: Programa Chevening

Quem planeja fazer mestrado no Reino Unido pode se candidatar a uma bolsa de estudos. As inscrições para o Programa Chevening estão abertas até o dia 03 de novembro.

O programa é direcionado a estudantes de qualquer área que queiram ingressar em universidades na Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte ou País de Gales. As bolsas são para mestrados de no máximo um ano.

Profissionais em meio de carreira, com potencial de liderança, que possuem diploma de graduação são os candidatos ideais do Chevening. Não há limite de idade para se candidatar. Confira AQUI os critérios para participação.

>> Este ano o foco do programa está nos seguintes temas de estudo:

– Políticas Públicas & Governança: Inovação, Planejamento, Transparência, Relações Internacionais e Justiça.

– Administração, Negócios & Indústria: Finanças, Comércio, Transporte, Energia, Engenharia, Economia Criativa & Digital (incluindo Gestão de Crises e de Projetos).

– Segurança e Defesa: Segurança Global e Multilateral, Segurança Cibernética, Defesa Digital, Crime Transnacional, Drogas, Conflitos e Desarmamento.

– Desenvolvimento: Sustentabilidade, Nutrição, Agricultura, Mudanças Climáticas e Direitos Humanos.

– Esportes e Legado Olímpico: Administração Esportiva e Legado de Grandes Eventos, incluindo saúde esportiva e áreas correlatas.

>> Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas no site do programa. Pesquise com calma suas escolhas de universidade e curso. Prepare-se antecipadamente para realizar seu exame de inglês e não perca os prazos.

Confira o recado de Caroline MacDonald, Coordenadora do Chevening no Brasil:

>> O que está incluso na Bolsa de Estudo?

– Mensalidades;

– Ajuda de custo para subsistência com valor fixo (para um bolsista);

– Uma passagem de ida e volta em classe econômica para o Reino Unido;

– Auxílios extras para cobrir gastos essenciais (incluindo visto).

>> Dúvidas?

Para mais informações sobre o processo seletivo, confira a seção FAQ do Programa. Caso não consiga encontrar a resposta que precisa envie sua pergunta.

Sobre o programa Chevening

Presente no Brasil há mais de 30 anos, o Chevening já beneficiou 1400 brasileiros de diferentes regiões, áreas e classes sociais. São pessoas que tiveram a chance de estabelecer laços sociais, culturais, acadêmicos e comerciais com o Reino Unido e outros Cheveners de todo o mundo. Em 2014, o programa recebeu três vezes mais brasileiros que no ano anterior.

“O Chevening acredita no potencial do profissional brasileiro. Estamos muito felizes com a possibilidade de levar mais talentos ao Reino Unido. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um dos grandes focos do programa”, diz Caroline MacDonald, responsável pelo Chevening no Brasil.

Entre as novidades para os estudantes que embarcam este ano está a parceria com a Universidade de Loughborough, que receberá brasileiros para estudos relacionados ao legado do esporte. “A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 abre muitas portas em diferentes áreas, como infraestrutura, marketing, tecnologia e gestão de grandes eventos. Definitivamente, a parceria com Loughborough é histórica“, ressalta MacDonald.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: British Embassy Brasilia