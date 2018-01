Bolsas de estudo para mestrado em comunicação na Alemanha

Jornalistas com experiência profissional em rádio, TV, jornalismo impresso ou digital podem se candidatar ao mestrado em International Media Studies oferecido pela Deutsche Welle em parceria com as Universidades de Bonn e Bonn Rhein-Sieg.

Os candidatos brasileiros têm a opção de concorrer a bolsas de estudo oferecidas pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), pois o curso está inserido inserido no programa EPOS (cursos de pós-graduação relacionados com desenvolvimento).

Entre os benefícios, a bolsa inclui 750 euros mensais, seguro-saúde e passagens aéreas.

>> As inscrições vão até o dia 31 de março e devem ser feitas pelo site.

Os interessados devem ler as instruções no site do DAAD, disponíveis em português e em alemão. Para concorrer a uma bolsa, o DAAD exige dos candidatos dois anos de experiência profissional.

O International Media Studies é realizado em Bonn, na Alemanha, por um período de dois anos durante os quais os estudantes realizam pesquisas, participam de aulas expositivas e têm experiências práticas. O programa bilíngue, em alemão e inglês, compreende temas como mídia e desenvolvimento, jornalismo, ciência da comunicação e meios de comunicação. As disciplinas foram elaboradas para atender a necessidades e expectativas de jovens profissionais de países em desenvolvimento. As turmas costumam ter alunos de diversas nacionalidades.

>> Os detalhes sobre a candidatura e o programa completo do mestrado estão disponíveis AQUI.

Além da opção de mestrado na área de comunicação, o programa EPOS oferece, em média, outros 35 cursos com bolsas de estudo para brasileiros. A lista é atualizada no mês de abril e publicada no site.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: DAAD