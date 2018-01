Bolsas de estudo para curso de inverno de língua e cultura alemã

O Programa Winterkurs do DAAD proporciona conhecimentos sobre o idioma e a cultura alemã.

As inscrições para o programa Winterkurs – curso de inverno de língua e cultura alemã – estão abertas. A seleção contempla estudantes de mestrado, doutorado e de graduação matriculados em uma instituição de ensino superior – IES – brasileira que tenham conhecimento intermediário de alemão e excelente rendimento acadêmico. Todos devem ter vínculo com a IES no momento da viagem. Os alunos de graduação devem ter concluído pelo menos quatro semestres do curso universitário até dezembro de 2016.

O programa Winterkurs é realizado em parceria com as universidades de Düsseldorf, Berlim, Duisburg/Essen, Freiburg, Kassel, Köln e Leipzig.

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de agosto pelo Portal DAAD.

Os candidatos selecionados receberão uma bolsa de aproximadamente € 2.850 Euros. Com este valor, o bolsista arcará com as despesas de passagem aérea, alojamento, alimentação e taxas do curso. O seguro de saúde será custeado pelo DAAD.

Apesar da bolsa ser suficiente para a maioria das despesas, dependendo da cidade onde for morar, é recomendável que o bolsista leve consigo entre 500 e 800 Euros adicionais.

>> Sobre o curso:

O programa tem duração de quatro a seis semanas. As aulas começam no início de janeiro e vão até a metade de fevereiro.

O curso será ministrado em alemão. E, além do aperfeiçoamento da língua, tem por objetivo oferecer conhecimentos sobre a cultura e a sociedade alemã. É importante estar ciente que o curso exige intenso estudo e preparo de trabalhos extraclasse.

>> Requisitos para concorrer à bolsa:

. Nacionalidade brasileira ou residência permanente no Brasil;

. Comprovante de matrícula do primeiro semestre de 2016 em uma Instituição de Ensino Superior brasileira;

. Coeficiente de Rendimento (CR) acadêmico médio igual ou acima de 8,0 ou grau equivalente;

. Carta de motivação escrita em alemão;

. Carta de recomendação;

. Certificado do teste OnDaF aplicado por instituição credenciada, indicada no SITE. Este teste é obrigatório para todos os candidatos, mesmo para aqueles que possuam certificado equivalente. O nível mínimo do resultado exigido é B1 para todas as carreiras e o teste deve ter sido realizado há no máximo um ano. É recomendável acessar o site OnDaF e fazer o simulado antes de realizar o TESTE.

> Acesse o Portal DAAD para obter todas as informações necessárias para concorrer à bolsa para o Curso de Inverno de Língua e Cultura Alemã (Winterkurs).

Sobre o DAAD:

O Serviço Alemão de Intercâmbio (DAAD) é a maior organização promotora de intercâmbio acadêmico e científico do mundo. Desde a sua fundação no ano de 1925, o DAAD tem apoiado cerca de 1,9 milhões de acadêmicos, tanto na Alemanha como no exterior. O DAAD impulsiona a internacionalização das instituições de ensino superior da Alemanha, promove estudos alemães e da língua alemã no exterior, ajuda os países em desenvolvimento a estabelecer universidades eficazes e aconselha os tomadores de decisão em matéria de política de educação, de cooperação científica e de desenvolvimento.

