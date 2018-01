Bolsas de estudo para cursar o ensino médio no exterior

Estão abertas, até o dia 08 de Setembro, as inscrições para o processo seletivo do United World Colleges (UWC), que oferece bolsas de estudo parciais e integrais a jovens brasileiros que tenham entre 15 e 18 anos de idade e que estejam cursando o primeiro ou segundo ano do ensino médio.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do UWC. A taxa de inscrição, que vai até o dia 08 de Setembro, é de R$ 90.

O processo seletivo será realizado em três etapas:

Etapa 1: Formulário de apresentação pessoal (preenchido juntamente com a inscrição online), uma prova objetiva de múltipla escolha (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Lógica) e uma prova de Redação.

Etapa 2: os candidatos que melhor se classificarem na Etapa 1 são entrevistados por psicólogos e ex-alunos.

Etapa 3: Durante um final de semana em uma chácara, os candidatos selecionados na Etapa 2 serão avaliados por ex-alunos através de dinâmicas de grupo.

O UWC busca candidatos capazes de se identificar com seu objetivo de criação de uma mentalidade propícia para o desenvolvimento da paz e da compreensão entre os povos. Outras qualidades como maturidade, responsabilidade, capacidade de liderança, motivação, perseverança, abertura para outras culturas e pessoas e bom desempenho escolar também são consideradas importantes.

O UWC é uma associação sem fins-lucrativos que compreende escolas de ensino médio localizadas em 15 países – Reino Unido, Cingapura, Canadá, Estados Unidos, Suazilândia, Itália, Hong Kong, Noruega, Índia, Bósnia-Herzegovina, Costa Rica, Holanda, Alemanha, Armênia e China. Estudantes e professores de mais de 100 nacionalidades e etnias convivem em um ambiente desenvolvido com o intuito de promover a paz e a compreensão entre os povos por meio da educação.

Todos os anos o UWC abre processos seletivos para estudantes do mundo todo. Nove alunos brasileiros selecionados em 2014, ingressarão como bolsistas em 8 colégios UWC (China, Canadá, EUA, Bósnia-Herzegovina, Noruega, Itália, Cingapura) no segundo semestre deste ano.

