Bolsas de estudo para calouros da graduação em universidade na Nova Zelândia

Iniciativa da Universidade de Canterbury abrange todas as áreas do conhecimento e contempla alunos que iniciarão em 2017; instituição é ranqueada entre as melhores do mundo de acordo com o QS World University Rankings.

Estão abertas até 15 de agosto as inscrições para os estudantes internacionais – inclusive os brasileiros – que queiram concorrer a bolsas de estudo para o primeiro ano dos cursos de graduação da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. Os candidatos devem fazer suas inscrições online.

A instituição oferece até 25 bolsas por meio do programa UC International First Year Scholarship, que vai premiar alunos de comprovada excelência acadêmica com valores entre 10 e 20 mil dólares neozelandeses.

Os candidatos devem ser estudantes internacionais que tenham concluído a qualificação necessária para o ingresso no ensino superior. Não podem concorrer alunos que já tenham iniciado graduação universitária na Nova Zelândia, inclusive aqueles que pediram transferência para alguma instituição neozelandesa, além de cidadãos da Nova Zelândia ou Austrália.

As bolsas de estudo serão concedidas a candidatos interessados em qualquer uma das áreas de estudo oferecidas pela universidade, que conta com mais de 40 cursos em todas as esferas do conhecimento.

Fundada em 1873 por docentes das universidades de Oxford e Cambridge, a Universidade de Canterbury está localizada na cidade de Christchurch, na ilha sul da Nova Zelândia. A instituição oferece mais de 100 programas diferentes de estudos, desde cursos preparatórios para a rotina universitária até opções de mestrado e doutorado. A universidade figura entre as melhores do mundo de acordo com o QS World University Rankings, com 19 cursos entre os top 200 internacionais.

SOBRE A EDUCATION NEW ZEALAND – A Education New Zealand (ENZ) é a principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional. Com o objetivo de tornar a Nova Zelândia conhecida como destino para estudantes internacionais e como a mais importante parceira para conhecimento e serviços ligados à educação, a ENZ conta com 70 funcionários em mais de 20 localidades e é dirigida por uma junta nomeada pelo Ministro de Educação Superior, Competências e Ofícios, Sr. Steven Joyce.

Fonte: Education New Zealand