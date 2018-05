Bolsas de estudo para brasileiros na Alemanha

As inscrições para as German Chancellor Fellowships for prospective leaders from Brazil estão abertas. Dez jovens lideres brasileiros serão selecionados!

Iniciativa da Fundação Alexander von Humboldt (AvH), o programa German Chancellor Fellowships têm como objetivo proporcionar a 10 jovens líderes brasileiros a oportunidade de aperfeiçoarem seus talentos na Alemanha. Oferecido desde 2013, incentiva o intercâmbio multicultural, a capacitação e o desenvolvimento profissional de seus bolsistas.

A German Chancellor Fellowship contempla várias áreas do conhecimento como política, economia, mídia, administração e cultura. Anualmente 50 jovens líderes de cinco países têm a oportunidade de colocar em prática seus projetos, patrocinados pela Alemanha. Além disso, a iniciativa possibilita que apresentem seus resultados pessoalmente à Chanceler alemã Angela Merkel.

A brasileira Giovanna Zeny, bolsista do programa, conta sua experiência. “Além de ampliar meus horizontes de conhecimento, participar da German Chancellor Fellowship possibilitou-me a oportunidade de interagir, compartilhar conhecimentos, práticas e experiências com profissionais das mais diversas áreas e de diferentes partes do mundo. Para quem quer ter uma experiência única como essa, o primeiro passo, e um dos mais importantes, é encontrar uma instituição anfitriã disposta a auxiliar na execução do projeto. Eu optei pela Universidade de Ciências Aplicadas de Münster, pois lá encontrei um orientador, o Prof. Dr. Klaus Rother, que é especialista no meu tema de interesse”. No início de 2016 fui chamada, junto com outros 15 brasileiros, para uma avaliação pessoal em Bonn, na Alemanha. Com certeza, a etapa mais desafiadora. Após três dias de entrevistas individuais, dinâmicas de grupo e apresentações de nossos projetos para uma banca examinadora, 10 candidatos brasileiros foram escolhidos para receber a bolsa. Em agosto de 2016, iniciei a jornada como German Chancellor Fellow, ou BUKA, como costumam nos chamar”. Giovanna participará dos encontros informativos em São Paulo e Curitiba.

A ajuda mensal para os bolsistas aprovados varia entre 2.150 e 2.750 euros, dependendo das qualificações apresentadas. Cursos adicionais de alemão, apoio para a família e despesas com viagem também estão previstos pela bolsa.

Candidatos interessados devem ter formação superior completa e fluência em inglês ou em alemão. Outra exigência é a apresentação de uma carta de recomendação de um mentor para a pesquisa, que pode ser de uma instituição de ensino pública ou privada. Confira todos os requisitos exigidos para a candidatura à esta bolsa no edital do programa.

Conheça a experiência de Mellany Prawda, German Chancellor Fellow e criadora da página no Facebook Tipps – Dicas para Estudar e Pesquisar na Alemanha.

As inscrições para as German Chancellor Fellowships já estão abertas e vão até o dia 15 de setembro. Confira todos os detalhes no site da Fundação Humboldt. O programa, com duração de um ano, terá início em 1° de outubro de 2019.

