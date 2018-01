Bolsas de estudo para a New York Film Academy

Se você tem interesse em seguir carreira artística, atuando em filmes e musicais, sua chance chegou!

A New York Film Academy (NYFA) oferece bolsas parciais de até USD 15.000/ano para cursos em suas unidades de Los Angeles e Nova York. Para concorrer você deve participar dos testes nos dias 9 e 12 de novembro, em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente.

Nessas mesmas datas, o workshop “Como ter sucesso em uma audição”, ministrado por Roger Del Pozo, diretor de admissão da NYFA e experiente produtor de elenco, vai simular um teste real, com leitura de textos e direção do especialista. Participe!

Consagrada no mundo das artes por ensinar cinema e atuação, a NYFA oferece cursos de qualidade para pessoas talentosas que querem desenvolver suas habilidades criativas. A escola, fundada em 1992, com a filosofia do “aprender fazendo”, recebe constantemente personalidades do cinema como Al Pacino, Steven Spielberg, Kevin Klein, Kevin Spacey e outros para palestras e atividades diferenciadas.

Para saber tudo sobre os eventos e testes, não deixe de assistir ao Expert-Talk online com Roger Del Pozo no dia 5 de novembro.

E, para quem quer saber mais sobre a NYFA e seus cursos, sessões informativas serão oferecidas nos dias 9 e 12 de novembro. Os eventos são voltados para o público com mais de 13 anos, que fala inglês e tem interesse em seguir carreira artística, atuando em filmes e musicais.

>> As inscrições para todas as atividades podem ser feitas AQUI.

>> Mais informações sobre testes e bolsas:

Os testes serão feitos em sessões individuais, de 15 a 30 minutos de duração, para concessão de bolsas parciais nas áreas de Atuação para Filmes e Performance Teatral com ênfase em Musicais. As bolsas serão concedidas com base na classificação de talento dos candidatos. O custo para fazer a audição é de R$ 450,00.

Para os testes de Atuação para Filmes, os candidatos deverão preparar dois monólogos com duração entre 60 e 90 segundos cada, de um filme americano contemporâneo. Não serão aceitos monólogos de clássicos como Shakespeare, Tchekhov e Ibsen.

Para os testes de Performance Teatral com ênfase em Musicais, os candidatos deverão montar uma apresentação, onde irão cantar 2 músicas de um ou mais musicais americanos (pode ser peça de teatro ou filme).

Após a avaliação dos testes, a equipe do New York Film Academy vai conceder bolsas parciais de até USD 15.000,00/ano nos cursos de: Associate of Fine Arts Degree – Acting for Film (curso semelhante a uma graduação tecnológica com dois anos de duração em Los Angeles), Bachelor of Fine Arts – Acting for Film (curso de graduação com duração de oito semestres letivos em Los Angeles) e Masters of Fine Arts – Acting for Film (curso de mestrado com duração de quatro semestres letivos em Los Angeles), Conservatory Musical Theatre Program (curso com duração de 1 ou 2 anos letivos em Nova York).

Serviço

> Expert Talk – webinar

5 de novembro, 18:30h as 19:30h

> Audições New York Film Academy:

. São Paulo

9 de novembro, das 11h às 16h

Célia Helena Centro de Arte e Educação – Av. São Gabriel, 462 – Itaim Bibi

Valor: R$ 450,00

. Rio de Janeiro

12 de novembro, das 13h30h às 17h30

CAL – Casa das Artes de Laranjeiras – R. Santo Amaro, 44 – Glória

Valor: R$450,00

> Sessões Informativas:

. São Paulo

9 de novembro, das 18:30 as 19:30h

Célia Helena Centro de Arte e Educação – Av. São Gabriel, 462 – Itaim Bibi

Gratuito – VAGAS LIMITADAS

. Rio de Janeiro

12 de novembro, 18:30h às 19:30h

CAL – Casa das Artes de Laranjeiras – R. Santo Amaro, 44 – Glória

Gratuito – VAGAS LIMITADAS

> Workshop “Como ter sucesso em uma audição”, com Roger Del Pozzo

. São Paulo

9 de novembro, das 20h às 22h

Célia Helena Centro de Arte e Educação – Av. São Gabriel, 462 – Itaim Bibi

Gratuito – VAGAS LIMITADAS

. Rio de Janeiro

12 de novembro, 20h às 22h

CAL – Casa das Artes de Laranjeiras – R. Santo Amaro, 44 – Glória

Gratuito – VAGAS LIMITADAS

