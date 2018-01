Bolsas de Estudo no exterior: oportunidades!

Uma das maiores dificuldades que os brasileiros enfrentam para estudar fora é o custo. As mensalidades e taxas das universidades, moradia, alimentação e outras demandas em moedas estrangeiras são pesadas para nós.

Várias instituições privadas e entidades governamentais brasileiras e estrangeiras oferecem bolsas de estudo no exterior. Não é fácil conseguir uma bolsa. As exigências não são poucas e a concorrência é grande.

Mas, vale muito a pena tentar!

As ofertas de bolsas de estudo, requerimentos e prazos de candidatura variam a cada ano. É recomendável checar os sites periodicamente. E, fique atento aos prazos. Em muitos países o ano letivo começa em Agosto/Setembro. Agora é a hora de buscar as informações e iniciar o seu processo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Curta e Acompanhe o Blog da Tissen pelo Facebook. Siga o Blog da Tissen pelo Twitter.

Foto: arquivo pessoal da autora. Não pode ser reproduzida sem autorização prévia.

CONFIRA ABAIXO ALGUMAS OFERTAS DE BOLSAS DE ESTUDO INTERNACIONAIS:

B R A S I L:

Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Agência de fomento do governo federal. Oferece uma série de bolsas para vários países, especialmente em nível de Doutorado, Pós-Doutorado e Estágios no exterior.

LINK: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Oferece bolsas para Doutorado sanduíche e Doutorado pleno no exterior.

LINK: http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13

Ciência sem Fronteiras

Oferece bolsas de Pós-graduação para brasileiros e oportunidades de intercâmbio para alunos de Graduação. Para o Doutorado sanduíche ou para o Doutorado pleno em muitas universidades estrangeiras, o candidato interessado pode conseguir a bolsa apenas com o diploma de graduação.

LINK: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pos-graduacao-doutorado

Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Oferece auxílio para a realização de Estágios de Pesquisa para bolsistas de Pós-Doutorado.

LINK: http://www.fapesp.br/bolsas

Ministério das Relações Exteriores – Divisão de temas educacionais (DCE)

Site oferece diversas oportunidades recentes de bolsas de estudos concedidas a estudantes brasileiros no exterior.

LINK: http://www.dce.mre.gov.br/oportunidades/bolsas_recentes.php

Fundação Estudar

Oferece bolsas para alunos brasileiros realizarem Mestrado e Doutorado no exterior.

LINK: http://bolsas.estudar.org.br/

Fundação Lemann

Oferece bolsas de estudos parciais e integrais em algumas das melhores universidades do mundo para pessoas de talento e potencial, comprometidas com o desenvolvimento do Brasil.

LINK: http://www.fundacaolemann.org.br/fellowship/

Programa de Bolsas de Estudo – Santander Universidades

Oferece cinco tipos de bolsas de estudo diferentes para alunos de Graduação, Pós-graduação e Professores.

LINK: http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx

Instituto Ling

Oferece bolsas de Mestrado e Pós-graduação para alunos já aprovados para os cursos de MBA, MPA e LLM em universidades de primeira linha no exterior, jovens jornalistas indicados por profissionais de renome da imprensa brasileira, alunos aprovados para um Mestrado em Engenharia na universidade IIT ou jovens indicados por entidades parceiras para participarem do programa de Pós-graduação em liderança Global, Competitiveness Leadership Program.

LINK: http://www.institutoling.org.br/index.php/bolsas-de-estudo/

R E I N O U N I D O:

Chevening UK Government Scholarships

Oferece bolsas de Mestrado em universidades britânicas para profissionais brasileiros talentosos.

LINK: http://www.chevening.org/brazil/

Newcastle University

Oferece bolsas para brasileiros interessados em cursar seu Doutorado nesta instituição.

LINK: http://www.ncl.ac.uk/international/country/southamerica/brazil/

Commonwealth Scholarship Program

Bolsas para Mestrado. Contemplam alunos brasileiros talentosos que queiram adquirir habilidades e conhecimentos que lhes permitam contribuir para o desenvolvimento do seu país.

LINK: http://cscuk.dfid.gov.uk/apply/shared-scholarships/info-candidates/

E S T A D O S U N I D O S:

Education USA

Disponibiliza periodicamente informações sobre oportunidades de bolsas de estudos em universidades americanas abertas para brasileiros.

Oferece o Programa Oportunidades Acadêmicas.

LINK: http://www.educationusa.org.br/site/pt/ OU http://www.educationusa.org.br/site/pt/?page_id=2137

Comissão Fulbright no Brasil

Oferece bolsas de estudos para estudantes de Pós-graduação, Professores e Pesquisadores em universidades americanas.

LINK: http://www.fulbright.org.br/

Também oferece bolsas em determinadas áreas para profissionais brasileiros em meio de carreira, pelo Programa Hubert H. Humphrey Fellowship Program.

LINK: https://humphreyfellowship.org/

C A N A D Á:

Scholarships for non-Canadians

O programa de bolsas internacionais disponibiliza uma série de ofertas para candidatos brasileiros interessados em fazer Pós-graduação ou desenvolver Pesquisas no Canadá.

LINK: https://w03.international.gc.ca/scholarships-bourses/scholarshipnoncdn-boursenoncdn.aspx?lang=eng/scholarshipnoncdn-boursenoncdn.aspx

University of British Columbia – International Leader of Tomorrow Award

Bolsas para alunos de Graduação com excelente desempenho acadêmico, liderança e envolvimento com a comunidade.

LINK: http://internationalscholars.ubc.ca/about-the-program/ilot/

Emerging Leaders in America Program

Oferece a alunos e pesquisadores oportunidades de intercâmbio de curta duração para estudo ou pesquisa – Graduação e Pós-graduação.

LINK: http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng

H O L A N D A:

Nuffic Neso Brazil

Órgão do governo holandês, sediado em Brasília. Tem como objetivos promover o ensino superior holandês no Brasil, estimular a cooperação institucional entre universidades brasileiras e holandesas e desenvolver relações com alumni.

Oferece informações sobre opções de bolsas disponíveis em universidades holandesas. Também detalha as fontes de financiamento para que tem interesse em estudar na Holanda.

LINK: https://www.nesobrazil.org/bolsas-de-estudo

Programa Orange Tulip Scholarship Brazil

Voltado para estudantes brasileiros com excelência acadêmica. Todas as bolsas são para cursos ministrados em inglês.

LINK: https://www.nesobrazil.org/bolsas-de-estudo/orange-tulip-scholarship

S U I Ç A:

State Secretariat for Education, Research and Innovation – SERI

Órgão do governo Suíço, oferece bolsas de estudos exclusivas para brasileiros: Doutorado, Pós-Doutorado e Pesquisa. Como as oportunidades e prazos de candidatura variam a cada ano, é recomendável checar o site periodicamente.

LINK: http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/index.html?lang=en

A L E M A N H A:

DAAD – Brasil

Escritório do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico no Brasil. Oferece bolsas para Cursos de Língua e Cultura Alemã, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado com temáticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, políticas públicas, além de especialização em música, artes, design, artes cênicas, comunicação, arquitetura e cinema.

Como as oportunidades e prazos de candidatura variam a cada ano, é recomendável checar o site periodicamente.

LINK:http://www.daad.org.br/pt/18305/index.html

DAAD – German Academic Exchange Service

Site onde você pode encontrar informações sobre vários tipos de apoio financeiro oferecidos pelo DAAD a estudantes estrangeiros (incluindo pós-graduação e pós-doc). Informações sobre bolsas de estudo oferecidas por outras organizações também podem ser encontradas.

LINK: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/

B É L G I C A:

VLIR-UOS SCHOLARSHIPS

Com o programa Vlir-Uos, estudantes brasileiros podem se candidatar a uma bolsa de Mestrado em uma instituição de ensino na Bélgica.

LINK: http://www.scholarships.vliruos.be/en/countries/countrydetail/brazil_3845/

I T Á L I A:

Ministério das Relações Exteriores – Itália

Concede bolsas de estudo para brasileiros cursarem a Pós-graduação no país.

LINK: http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

E S P A N H A:

Fundação Carolina

O programa de bolsas da entidade oferece uma série de auxílios para candidatos de várias áreas fazerem cursos de Pós-graduação na Espanha.

LINK: http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp

MIT- Zaragoza Women in Logistics and SCM Scholarship

O Zaragoza logistics center oferece bolsas de estudo para alunas do MIT-Zaragoza Master of Engineering in Logistics & Supply Chain Management.

A bolsa tem por objetivo motivar candidatas mulheres a se tornarem lideranças ativas no campo da logística.

LINK:

Documento http://www.zlc.edu.es/content/files/scholarships/MIT_Zaragoza_Women_in_Logistics_and_SCM.pdf PDF

Fundación Botin – Programa para el Fortalecimiento de la función pública en América Latina

A Fundación Botin oferece bolsas destinadas a estudantes universitários latino-americanos de alto potencial e vocação para o serviço público.

LINK: http://www.fundacionbotin.org/becas-y-talleres/becas-y-talleres-fundacion-botin.html

F R A N Ç A:

CAMPUS FRANCE – BRASIL

Serviço oficial de informações sobre os estudos superiores na França ligado aos Ministérios franceses da Educação e das Relações Exteriores. Oferece informações sobre oportunidades de bolsas de estudos oferecidas por diversas organizações na França.

LINK: http://www.bresil.campusfrance.org/node/6602

EMILY-BOUTMY SCHOLARSHIP – Universidade SciencesPo

Concedida aos melhores alunos internacionais de fora da União Europeia que pretendem cursar sua Graduação ou Mestrado na França.

LINK: http://formation.sciences-po.fr/en/contenu/the-emile-boutmy-scholarship

E U R O P A:

Erasmus Mundus

Programa criado pela União Europeia, oferece a alunos internacionais bolsas integrais para realização de cursos de Mestrado e Doutorado.

LINK: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/available_partnerships.php

T A I W A N:

International Cooperation and Development Fund

Bolsas integrais para estudos de Pós-graduação no país.

LINK: http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2

C O R É I A DO S U L:

Korean Government Scholarship Program

Oferece bolsas de estudos para Pós-graduação. Os alunos estrangeiros devem ter menos de 40 anos. Aulas de Coreano são oferecidas aos candidatos antes do início do ano letivo.

LINK: http://www.niied.go.kr/eng/contents.do?contentsNo=78&menuNo=349

J A P Ã O:

Bolsas do Governo Japonês

O Governo Japonês oferece bolsas de estudo para brasileiros em universidades japonesas para Pesquisa e Cursos Profissionalizantes.

LINK: http://www.br.emb-japan.go.jp/bolsas_programas.html

Consulado Geral do Japão em Curitiba

Oferece bolsas de estudo para realização de Pesquisas em universidades japonesas. Também oferece ao interessado a oportunidade de cursar o Mestrado ou Doutorado, caso venha a ser aprovado no exame de admissão da universidade japonesa. Inclui curso de língua japonesa nos seis primeiros meses da bolsa, dependendo do nível de conhecimento da língua do candidato aprovado.

LINK: http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/bolsa1.html

C H I N A:

Programa de Bolsas de Estudo do Governo Chinês – Brasil

O governo chinês, através da Embaixada da República Popular da China no Brasil, disponibiliza anualmente bolsas integrais para estudos de Graduação, Pós-graduação ou Especialização.

LINK: http://br.china-embassy.org/por/hdyg/t1130697.htm

M A L Á S I A:

Programa de Bolsas do Governo da Malásia

O programa internacional de bolsas do governo da Malásia busca atrair profissionais que queiram cursar seu Doutorado ou Pós-Doutorado no país.

LINK: https://biasiswa.moe.gov.my/INTER/index_mis.php

A U S T R Á L I A:

STUDY IN AUSTRALIA

Site oficial do Governo da Austrália para estudantes internacionais. Fonte de cursos, instituições de ensino e bolsas de estudo.

LINK: http://www.studyinaustralia.gov.au/brazil/australian-education/scholarships/scholarships-to-study-in-australia OU http://www.studyinaustralia.gov.au/brazil/brazil

Endeavour Scholarships and Fellowships – Australian Government

Disponibiliza bolsas e auxílios para estudantes brasileiros em instituições de ensino australianas.

LINK: https://internationaleducation.gov.au/scholarships-and-fellowships/pages/default.aspx

N O V A Z E L Â N D I A:

New Zeland Scholarships

O governo da Nova Zelândia seleciona candidatos em nível de Doutorado para bolsas integrais no país.

Áreas de interesse prioritário: Desenvolvimento agrícola e energia renovável.

LINK: http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/latin-america

M É X I C O:

Fundación Beca

Oferece oportunidades para candidatos da América Latina realizarem estudos de Pós-graduação no exterior. São concedidas bolsas parciais e integrais.

LINK: http://www.fundacionbeca.net/becas_instituciones.php

SITES INTERESSANTES PARA BUSCAS DE BOLSAS DE ESTUDO DESTINADAS A ALUNOS INTERNACIONAIS:

Scholarships for Development (scholars4dev)

Site que oferece diversas oportunidades de bolsas para estudantes brasileiros no mundo.

LINK: http://www.scholars4dev.com/tag/scholarships-for-brazilians/

Scholarship-positions.com

LINK: http://scholarship-positions.com/international-scholarships-2015/2014/01/11/

Scholarships USA

LINK: http://scholarshipsusa.wordpress.com/

Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal)

LINK: http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Homepage

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua (Portugal)

LINK: http://www.instituto-camoes.pt/

Becas y Convocatórias

Informações sobre bolsas de estudo (e outras oportunidades) dirigidas a estudantes Latino-americanos.

LINK: http://www.becasyconvocatorias.org/ OU https://www.facebook.com/becasyconvocatorias?ref=ts&fref=ts

Locos por las Becas

Informações interessantes sobre bolsas de estudo e outras oportunidades internacionais.

LINK: https://www.facebook.com/locosporlasbecas?ref=ts&fref=ts

HOTCOURSES

Site com informações e dicas que facilitam ao estudante brasileiro encontrar uma instituição, escola, faculdade ou universidade internacional. Oferece um link de busca para bolsas de estudo com oportunidades interessantes em diversos países.

LINK: http://www.hotcourses.com.br/

ACADEMICIS

Oferece informações sobre bolsas de estudo – Idiomas, Graduação, Pós-Graduação – em diversas universidades e instituições de ensino no mundo.

LINK: http://www.bolsas.academicis.org/

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.