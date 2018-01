Bolsas de estudo no exterior: guia gratuito!

Tenho recebido muitas mensagens perguntando sobre Bolsas de Estudo no exterior. Qual é o caminho para encontrar essas oportunidades, o que é preciso fazer, como o candidato deve se organizar. E, é verdade, não é fácil encontrar essas informações. Exige muita busca e uma paciente leitura dos sites que as oferecem. Mas, vale muito a pena tentar.

O Estudar Fora preparou um guia online e gratuito com as principais bolsas oferecidas a brasileiros no exterior para cursos de graduação e pós. O guia oferece detalhes de como funcionam as bolsas; os perfis de candidatos desejados por cada uma das instituições; depoimentos e dicas de brasileiros que conseguiram os benefícios; e um passo a passo para encontrar cursos de graça em países como Alemanha e França.

Para acessar o guia, clique AQUI.



