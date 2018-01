Bolsas de estudo no exterior: como procurar?

Uma das maiores dificuldades que as pessoas que querem estudar fora tem é saber onde procurar por bolsas de estudo. A oferta não é pequena, mas como a informação é segmentada em diferentes sites – fundações, escritórios de representação educacional de países ou de universidades, consulados/embaixadas, órgãos internacionais etc. – fica difícil explorar de forma organizada o que está disponível.

Alguns sites especializados oferecem essas informações de uma forma muito prática e sempre atualizada. Funcionam como ferramentas de pesquisa nas quais os interessados tem acesso às ofertas do mundo acadêmico internacional e entram em contato diretamente com as universidades.

A HotCourses tem um excelente banco de dados com informações sempre atualizadas sobre o que está acontecendo nas universidades dos países em que atua (Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Suécia, Holanda, Singapura e Malásia). O site é todo em português e o acesso é gratuito.

Outro ótimo site de buscas sobre bolsas de estudo é o Scholarships for Development. Oferece informações especificamente voltadas para pessoas de países em desenvolvimento. Tem por objetivo ajudar os interessados a encontrar oportunidades de ensino superior e se tornarem agentes de desenvolvimento em seus próprios países e no resto do mundo. O site é todo em inglês e o acesso também é gratuito.

