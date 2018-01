Bolsas de estudo na Holanda

Quer cursar graduação, mestrado ou MBA na Holanda? Conheça as bolsas do programa Orange Tulip Scholarship Brazil para 2017.

Com um sistema de ensino superior ranqueado entre os cinco melhores do mundo, a Holanda oferece mais de 2.100 programas de estudo ministrados em inglês. Doze de suas universidades estão entre as 200 melhores no ranking do Times Higher Education. Além disso, o país acolhe quase 90 mil estudantes estrangeiros, o equivalente a 12% de seus alunos de ensino superior.

Criado pelo Nuffic Neso Brazil, em 2012, o programa Orange Tulip Scholarship Brazil (OTS) é especialmente voltado para estudantes brasileiros de excelência e com desempenho acadêmico de destaque. As inscrições para 2017 estão abertas!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Orange Tulip Scholarship Brazil consiste em bolsas (integrais ou parciais) sobre o valor da anuidade (tuition fee). Em alguns casos cobre outros custos, como visto e seguro.

O programa abrange cursos de bacharelado completo, último ano da graduação, MBA e mestrado completo, em diversas áreas de estudo. Todas as bolsas são para cursos totalmente ministrados em inglês e de qualidade internacionalmente reconhecida.

>> O Orange Tulip Sholarship – OTS Brazil 2017 oferece:

. +80 bolsas de estudo exclusivas para brasileiros

. 35 instituições de ensino participantes

. Níveis de estudo: Graduação, Pós-graduação (MBA e Mestrado)

. Cursos nas áreas de: Artes, Ciências Biológicas e Saúde, Exatas, Tecnológicas e Humanas

. Benefícios de até 50.000 Euros em anuidades + ajuda de custo

>> Para se candidatar ao programa Orange Tulip Scholarship Brazil, os seguintes requisitos gerais devem ser cumpridos:

. Possuir apenas nacionalidade brasileira;

. Ter excelente desempenho acadêmico;

. Ter obtido o grau necessário para cursar o programa desejado (bacharelado requer diploma de ensino médio; mestrado requer diploma de bacharelado);

. Não estar atualmente estudando ou trabalhando na Holanda;

. Ter fluência escrita e oral em inglês (certificado de proficiência será exigido);

. Estar atualmente no processo de admissão ou já ter sido admitido em alguma instituição de ensino superior holandesa participante do programa.

As inscrições vão até 01/04/2017. Para participar é necessário preencher o formulário de candidatura. Conheça as universidades participantes do programa aqui.

Atenção: Diferentes universidades podem ter diferentes prazos. Fique atento ao deadline estabelecido pela universidade para a qual você está se candidatando e finalize o processo de admissão para o Orange Tulip Scholarship impreterivelmente até a data limite definida pela instituição (que pode ser antes ou depois de 01/04).

>> Não perca os webinars para conhecer as oportunidades de bolsas por área de estudo. Vejas as datas abaixo e acesse o site para saber mais:

· 18/10 – às 19h – Ciências Humanas e Sociais

· 19/10 – às 19h – Direito, Administração e Segurança Pública

· 20/10 – às 19h – Ciências Aplicadas & Naturais e Ciências da Saúde

· 21/10 – às 19h – Ciências Econômicas, Administração e Negócios

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Nuffic Neso Brasil