Bolsas de estudo: 70 opções imperdíveis

O ano novo está quase chegando e agora é a hora de você começar a se preparar para estudar fora. Especialmente se quer se candidatar a uma bolsa de estudos no exterior.

Os processos de seleção são complexos e exigem muito dos interessados. Fluência no idioma com proficiência comprovada e excelente desempenho acadêmico são apenas dois dos requisitos das universidades internacionais. Cada oferta de bolsa tem suas próprias demandas e você vai precisar ir fundo para conquistar o seu lugar ao sol.

Comece por conferir a lista de instituições, fundações e órgãos governamentais brasileiros e internacionais que oferecem bolsas de estudo anualmente. Estude cada uma das opções com atenção e cuidado e escolha quais são as melhores para você.

Lembre-se: as ofertas de bolsas, requerimentos e prazos de candidatura variam a cada ano – você deve checar os sites periodicamente para saber quais estão abertas para inscrição.

>>B R A S I L:

1. Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Agência de fomento do governo federal. Programas de bolsas de estudos mantidos pela CAPES no exterior: doutorado, doutorado sanduíche no exterior – PDSE, pesquisa pós-doutoral, estágio sênior, apoio a eventos no exterior (AEX), programa de áreas estratégicas e institutos nacionais de ciência e tecnologia, grande prêmio CAPES de teses.

2. CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Oferece bolsas para Doutorado Pleno, Doutorado Sanduíche, Pós-Doutorado e Estágio Sênior

3. Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Oferece auxílio para:

a. Bolsa estágio de pesquisa no exterior (BEPE) – apoia a realização de estágios de pesquisa de curta e média duração, por bolsistas da FAPESP de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado/Doutorado Direto e Pós-Doutorado, no exterior. O estágio de pesquisa no exterior é obrigatoriamente parte integrante de bolsa de pesquisa no país, não podendo ser solicitado independentemente.

b. Bolsa de pesquisa no exterior (BPE) para candidatos com título de doutor ou qualificação equivalente, comprovada por sua súmula curricular, vínculo com instituição de pesquisa do Estado de São Paulo e produção científica ou tecnológica.

4. Ministério das Relações Exteriores – Divisão de temas educacionais (DCE)

Site oferece diversas oportunidades recentes de bolsas de estudos concedidas a estudantes brasileiros no exterior.

Veja também outras oportunidades divulgadas pela MRE na página do facebook.

5. Fundação Estudar

Oferece bolsas para alunos brasileiros realizarem Mestrado e Doutorado no exterior.

6. Fundação Lemann

Oferece bolsas de estudos parciais e integrais em algumas das melhores universidades do mundo para pessoas de talento e potencial, comprometidas com o desenvolvimento do Brasil.

7. Programa de Bolsas de Estudo – Santander Universidades

Oferece seis modalidades de bolsas de estudo para alunos de Graduação, Pós-graduação,Professores e Pesquisadores

8. Instituto Ling

Oferece bolsas de Mestrado e Pós-graduação para alunos já aprovados para os cursos de MBA, MPA e LLM em universidades de primeira linha no exterior, jovens jornalistas indicados por profissionais de renome da imprensa brasileira, alunos aprovados para um Mestrado em Engenharia na universidade IIT ou jovens indicados por entidades parceiras para participarem do programa de Pós-graduação em liderança Global, Competitiveness Leadership Program.

>> R E I N O U N I D O:

9. Chevening UK Government Scholarships

Oferece bolsas de Mestrado em universidades britânicas para profissionais brasileiros talentosos.

10. Newcastle University

Oferece bolsas para brasileiros interessados em cursar seu Doutorado nesta instituição.

11. UK Council for International Student Affairs – UK CISA

Órgão consultivo nacional do Reino Unido, o UK CISA tem por objetivo servir os interesses dos estudantes internacionais. Oferece em seu site diferentes modalidades de bolsas disponíveis no Reino Unido.

12. LAC-CAF Scholarships

O CAF – Latin American Development Bank e o Latin American Centre da University of Oxford, oferecem duas bolsas de estudo para o Mestrado em Latin American Studies em 2016/17 no St Antony’s College.

* Inscrições abertas até 11 de Março de 2016.

13. Edinburgh Global Latin American Masters Scholarships

Bolsas para estudar no Reino Unido oferecidas pela University of Edinburgh para estudantes Latino Americanos que estejam cursando seu mestrado.

14. Education UK

Site oficial do British Council para estudantes internacionais interessados em estudar no Reino Unido. Oferece informações sobre bolsas de estudo em diferentes universidades e modalidades.

>> E S T A D O S U N I D O S:

15. Education USA

Fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos, disponibiliza em seu site informações sobre oportunidades de bolsas de estudos em universidades americanas para estudantes brasileiros. Oferece também o programa Oportunidades Acadêmicas.

16. Comissão Fulbright no Brasil

Oferece bolsas de estudos para estudantes de Pós-graduação, Professores e Pesquisadores em universidades americanas.

17. Programa H.H. Humphrey Fellowships

O Programa oferece bolsas de estudos nos Estados Unidos para profissionais do setor público e do terceiro setor (ONGs) em meio de carreira, preferencialmente empreendedores sociais.

18. John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford

Bolsas para jornalistas e pesquisadores da comunicação de todas as partes do mundo na Universidade de Stanford. O programa conta com duração de 10 meses e tem como objetivo principal estimular novas formas de pensamento e de dinâmica de trabalho no jornalismo.

>> C A N A D Á:

19. Scholarships for non-Canadians

O programa de bolsas internacionais disponibiliza uma série de ofertas para candidatos brasileiros interessados em fazer pós-graduação ou desenvolver Pesquisas no Canadá. No box I am from, insira Brazil.

20. University of British Columbia – International Leader of Tomorrow Award

Bolsas para alunos de graduação com excelente desempenho acadêmico, liderança e envolvimento com a comunidade.

21. Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP)

Bolsas de curta duração (4-6 meses) para estudantes de graduação, mestrado e doutorado que tenham interesse em estudar ou realizar sua pesquisa no Canadá.

22. EduCanada

Site oficial de estudos no Canadá – em inglês ou em francês.

23. Mitacs Globalink Research Internship

Programa que oferece bolsas de estudo integrais para estudantes universitários realizarem pesquisas em universidades canadenses.

>> H O L A N D A:

24. Nuffic Neso Brazil

Órgão do governo holandês, sediado em Brasília. Tem como objetivos promover o ensino superior holandês no Brasil, estimular a cooperação institucional entre universidades brasileiras e holandesas e desenvolver relações com alumni. Oferece informações sobre opções de bolsas disponíveis em universidades holandesas. Também detalha as fontes de financiamento para que tem interesse em estudar na Holanda.

25. Programa Orange Tulip Scholarship Brazil

Voltado a estudantes brasileiros com excelência acadêmica. Todas as bolsas são para cursos ministrados em inglês.

* Inscrições abertas até 01 de Abril de 2016.

>>S U Í Ç A:

26. State Secretariat for Education, Research and Innovation – SERI

Órgão do governo Suíço, oferece bolsas para doutorado, pós-doutorado e pesquisa. Como as oportunidades e prazos de candidatura variam a cada ano, é recomendável checar o site periodicamente.

27. Embaixada Suíça em Brasilia

Oferece em seu site informações sobre bolsas de estudo no país.

>> S U É C I A:

28. Lund University Global Scholarship

Bolsas de estudo para cursar a graduação ou mestrado na Lund University.

>> A L E M A N H A:

29. DAAD – Brasil

Escritório do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico no Brasil. Oferece bolsas para graduação, pós-graduação, doutorado e programas interinstitucionais.

30. DAAD – German Academic Exchange Service

Site onde você pode encontrar informações sobre vários tipos de apoio financeiro oferecidos pelo DAAD a estudantes estrangeiros (incluindo pós-graduação e pós-doc). Informações sobre bolsas de estudo oferecidas por outras organizações também podem ser encontradas.

31. Fundação Alexander von Humboldt

Promove a cooperação acadêmica entre cientistas de excelência e acadêmicos do exterior e da Alemanha através de suas bolsas de pesquisa.

>> B É L G I C A:

32. Vlir-Uos Scholarships

Estudantes brasileiros podem se candidatar a uma bolsa de mestrado em uma instituição de ensino na Bélgica por meio do programa Vlir-Uos.

>> I T Á L I A:

33. Ministério das Relações Exteriores – Itália

Oferece em seu site informações sobre bolsas de estudo para brasileiros cursarem a pós-graduação no país.

>> E S P A N H A:

34. Fundación Carolina

O programa oferece várias modalidades de bolsas em diferentes áreas de interesse: pós-graduação, Escuela Complutense de Verano, doutorado, pós-doutorado, mobilidade de professores brasileiros, projetos de empreendedorismo e estudos institucionais.

* Inscrições abertas até 10 de fevereiro de 2016 para a Escuela Complutense de Verano; 6 de março de 2016 para pós-graduação, empreendedorismo e estudos institucionais ; 7 de abril de 2016 para doutorado, pós-doutorado e programa de mobilidade de professores brasileiros.

35. Fundación Botin

Oferece bolsas destinadas a estudantes universitários latino-americanos de alto potencial e vocação para o serviço público.

>> P O R T U G A L:

36. Fundação Calouste Gulbenkian

Bolsas Gulbenkian de Investigação em Cultura Portuguesa para apoio à pesquisa realizada em Portugal por indivíduos estrangeiros, no âmbito de um doutoramento ou para a publicação de um livro, sobre temas da Cultura Portuguesa, nas seguintes áreas: Literatura, História, História da Arte e Ciência Política.

>> F R A N Ç A:

37. Fundação Renault

Oferece bolsas a estudantes brasileiros em universidades francesas para mestrado em Transporte e Desenvolvimento Sustentável, Mobilidade e veículos elétricos, Segurança na estrada e para um MBA em International Management.

38. Campus France – Brasil

Serviço oficial de informações sobre os estudos superiores na França ligado aos Ministérios franceses da Educação e das Relações Exteriores. Publica em seu site informações sobre oportunidades de bolsas de estudos oferecidas por diversas organizações na França.

39. Emily-Boutmy Scholarship – Universidade SciencesPo

Concedida aos melhores alunos internacionais de fora da União Europeia que pretendem cursar sua graduação ou mestrado na Sciences Po University, Paris, França.

40. Bolsas Eiffel

Programa desenvolvido pelo Ministério das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Internacional da França para estimular os estabelecimentos franceses a atraírem os melhores alunos para os cursos nos níveis de mestrado e doutorado.

* Inscrições abertas até 8 de janeiro de 2016.

41. Bolsa Victor Hugo

Criada pela Université de Franche-Comté para incentivar a mobilidade internacional entre a universidade e os países latino-americanos. As ofertas são para mestrado e doutorado.

* Inscrições abertas até 30 de janeiro de 2016.

>> D I N A M A R C A

42. University of Copenhagen

Oferece um programa de bolsas de estudo para mestrado. As bolsas abrangem diferentes cursos relacionados à área de Ciência e Tecnologia de Alimentos.

43. Future Cropping – Danish Innovation scholarships

Universidade Aarhus – ver link Programme Specific Scholarships. Oferece cinco bolsas de estudo integrais para mestrado nas seguintes áreas: tecnologia da alimentação, bioinformática, química, biotecnologia, engenharia da computação, engenharia elétrica e nanociência.

* Inscrições abertas até 15 de janeiro de 2016.

>> E U R O P A:

44. Erasmus Mundus

Programa criado pela União Europeia, oferece a alunos internacionais bolsas integrais para realização de cursos de mestrado e doutorado.

45. The Mundus Journalism programme

Programa da Erasmus Mundus que oferece bolsas de estudos para jornalistas que desejam estudar no exterior.

46. PROJETO IBRASIL – Erasmus Mundus

Programa Erasmus Mundus Ação 2 financiado pela Comissão Européia. As bolsas de estudos são concedidas a estudantes brasileiros e europeus estudarem em Instituições de Ensino Superior membros da rede do IBRASIL e estão disponíveis para graduação, doutorado e pós-doutorado.

* Inscrições abertas até 14 de Fevereiro de 2016.

>> T A I W A N:

47. International Cooperation and Development Fund

Bolsas integrais para estudos de pós-graduação no país.

>> C O R É I A DO S U L:

48. Korean Government Scholarship Program

Oferece bolsas de estudos para pós-graduação. Os alunos estrangeiros devem ter menos de 40 anos. Aulas de Coreano são oferecidas aos candidatos antes do início do ano letivo.

>> J A P Ã O:

49. Embaixada do Japão no Brasil

O Governo Japonês através do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia (MEXT) oferece seis tipos de bolsas de estudo para brasileiros em universidades japonesas. Modalidades: bolsa de pesquisa, graduação, escola técnica e curso profissionalizante, bolsa de treinamento de professores e bolsa de língua e cultura japonesa, JET PROGRAMME – programa de intercâmbio e ensino.

50. Matsumae International Foundation (MIF)

Seguindo o preceito de seu fundador, “Rumo a uma maior compreensão do Japão e uma paz mundial duradoura”, a MIF iniciou o Programa de Bolsas de Pesquisa em 1980. Oferece bolsas para estudantes estrangeiros com doutorado completo, idade inferior a 49 anos e que nunca estiveram no Japão.

* Inscrições abertas até 31 de Agosto de 2016.

>> C H I N A:

51. Programa de Bolsas do Governo Chinês

O governo chinês, através da Embaixada da República Popular da China no Brasil, disponibiliza anualmente bolsas integrais para estudos de graduação, pós-graduação ou especialização. As ofertas podem ser vistas no site do Ministério das Relações Exteriores – Divisão de Temas Educacionais (DCE).

>> M A L Á S I A:

52. Programa de Bolsas do Governo da Malásia

O programa internacional de bolsas do governo da Malásia busca atrair profissionais que queiram cursar seu doutorado ou pós-doutorado no país.

>>A U S T R Á L I A:

53. Study in Australia

Site oficial do Governo da Austrália para estudantes internacionais. Fonte de cursos, instituições de ensino e bolsas de estudo.

54. Endeavour Scholarships and Fellowships – Australian Government

Disponibiliza bolsas e auxílios para estudantes brasileiros em instituições de ensino australianas.

55. Bond University Scholarships for Brazilian students

Bolsas para estudantes brasileiros na Bond University.

>> N O V A Z E L Â N D I A:

56. New Zeland Education

O governo da Nova Zelândia e outras instituições oferecem bolsas para pós-graduação – mestrado e doutorado – em diferentes áreas de interesse.

>> M É X I C O:

57. Fundación Beca

Oferece oportunidades para candidatos da América Latina realizarem estudos de pós-graduação no exterior. São concedidas bolsas parciais e integrais.

>> C H I L E:

58. Agcid Chile – Cooperación Chilena para el Desarollo

Bolsas para cursar mestrado no Chile.

59. BECAS OEA – Organização dos Estados Americanos

O programa de bolsas acadêmicas da OEA outorga anualmente bolsas de estudo para cursos de mestrado, doutorado e pesquisa pós-doutorado. Além desses programas a OEA, por meio de seu Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), oferece outras oportunidades de bolsas com o apoio de suas instituições sociais nas Américas e ao redor do mundo.

60. AFS Intercultura Brasil

Organização internacional, voluntária, não governamental e sem fins lucrativos, comprometida em oferecer oportunidades de aprendizagem intercultural por meio de programas de intercâmbio. Oferece, ao longo do ano, várias modalidades de bolsas de estudo como a Global Citizens of Tomorrow, Viva! Um outro lado da América Latina e a Bolsa parcial – intercâmbio voluntário na Alemanha.

61. ESTUDAR FORA – Guia online sobre bolsas no exterior

O site Estudar Fora, um projeto da Fundação estudar preparou um guia gratuito que explica em detalhes algumas das principais bolsas de estudos para brasileiros fora do país para cursos de graduação e pós. No especial, você poderá ler sobre detalhes de como funcionam as bolsas, os perfis de candidatos desejados por cada uma das instituições e muito mais.

62. Hotcourses Brasil

Site com informações diversificadas sobre estudar fora e instituições de ensino internacionais. Oferece um link de busca para bolsas de estudo com oportunidades interessantes em diversos países.

63. AULP – Associação das Universidades de Língua Portuguesa

ONG internacional que promove a cooperação e troca de informação entre Universidades e Institutos Superiores. Oferece em seu site oportunidades de bolsas de estudo em várias partes do mundo destinadas a estudantes brasileiros.

64. International Scholarships for Brazilian Students

O site Scholarships for Development – oferece diversas oportunidades de bolsas para estudantes brasileiros no mundo.

65. QS Top Universities – International Scholarships for Brazilian Students

Comunidade de ensino superior que oferece aconselhamento independente para alunos. Criadores do QS World University Rankings, QS World University Tour e QS World Grad School Tour. Oferece em seu site informações sobre bolsas de estudo para brasileiros.

66. AIESEC Brasil

A maior organização estudantil do mundo oferece oportunidades de intercâmbio social e de de intercâmbio profissional a estudantes universitários.

67. Scholarships USA

Blog que divulga informações sobre bolsas acadêmicas oferecidas por universidades americanas.

68. Becas y Convocatórias

Informações sobre bolsas de estudo (e outras oportunidades) dirigidas a estudantes Latino-Americanos.

69. Locos por las Becas

Página no facebook que oferece informações interessantes sobre bolsas de estudo e outras oportunidades internacionais.

70. ACADEMICIS

Oferece informações sobre bolsas de estudo – idiomas, graduação, pós-graduação – em diversas universidades e instituições de ensino no mundo.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.