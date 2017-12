Bolsas Chevening para mestrado no Reino Unido

Um ano de mestrado em qualquer universidade do Reino Unido com bolsa integral. Inscreva-se, a partir de hoje, no programa Chevening!

As inscrições para o Chevening, programa de bolsas de estudo do Reino Unido, estão abertas! Profissionais brasileiros que desejam fazer um mestrado em qualquer universidade da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte ou País de Gales, devem participar.

Candidatos de qualquer área de atuação, com perfil de liderança, são o principal foco do programa Chevening. “Buscamos futuros líderes que desejam realizar mudanças de impacto onde atuam. Estamos prontos para levar mais um grupo de brasileiros ao Reino Unido em 2018”, diz Carlos Eduardo Mesquita, responsável pelo Chevening no Brasil.

A bolsa oferece cobertura integral do curso escolhido e um auxílio mensal para gastos com passagens, hospedagem e demais custos essenciais. Tudo isso por um ano inteiro. As inscrições devem ser feitas pelo site do programa Chevening até o dia 07 de novembro.

Uma das novidades para os candidatos que embarcam no próximo ano é a parceria com a Fundação Lemann, que financiará candidatos nas áreas de Educação, Saúde e Políticas Públicas. As parcerias com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu e o escritório Pinheiro Neto Advogados, seguem no próximo ano, financiando cursos de mestrado nas áreas de energia renovável e direito, respectivamente.

O programa Chevening oferece oportunidade de desenvolvimento profissional, acadêmico e pessoal através das bolsas de mestrado e vivência no Reino Unido. “Ficamos felizes que essas instituições compartilham dos mesmos valores. Essas parcerias abrem portas para que futuros líderes tragam para o Brasil conhecimento e inovações das instituições britânicas”, ressalta Carlos Eduardo Mesquita.

Presente no Brasil há mais de 30 anos, o Chevening já beneficiou cerca de 1.500 brasileiros de diferentes regiões, áreas acadêmicas e classes sociais. São pessoas que tiveram a chance de estabelecer laços sociais, culturais, acadêmicos e comerciais com a rede de Cheveners em todo o mundo.

Como Olga, bolsista Chevening em Gestão do Esporte em 2015/2016. Conheça e inspire-se com a história dela AQUI.

