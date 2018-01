Bolsas Cargill Global Scholars para universitários brasileiros

A bolsa Cargill Global Scholars oferece apoio financeiro e oportunidades de desenvolvimento de liderança através de seminários, eventos de networking, e um programa de mentorship. No segundo ano, os bolsistas que apresentarem melhor desempenho participarão de um seminário de uma semana na sede global da Cargill no estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

>> Requisitos para inscrição:

– Ser brasileiro/brasileira

– Estar matriculado em uma das universidades parceiras:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Universidade de São Paulo, São Paulo (USP)

– Universidade de São Paulo, São Carlos (USP-São Carlos)

– Universidade de São Paulo, Riberão Preto (USP-Ribeirão Preto)

– Universidade de São Paulo, Piracicaba (ESALQ)

– Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

– Universidade Federal de Goiás (UFG)

– Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

– Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

– Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

– Universidad Federal do Paraná (UFPR)

– Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

– Faculdade Zumbi dos Palmares

– Estar regularmente matriculado no segundo ano da universidade

– Demonstrar alto desempenho acadêmico

– Demonstrar alto potencial de liderança

>> Atenção especial será dada a candidatos que possam comprovar necessidade socioeconômica, façam parte de grupos minoritários, demonstrem um nível de inglês que permita a execução de atividades no idioma; e que estudem nas seguintes áreas:

– Engenharia de Produção

– Engenharia Industrial

– Engenharia Mecânica

– Engenharia Elétrica

– Engenharia Agronômica/ Agronomia

– Tecnologia de Alimentos/ Engenharia de Alimentos

– Nutrição

>> Benefícios da Bolsa:

– $2.500,00 dólares anuais, por até dois anos, para ajudar com despesas relacionadas à vida acadêmica.

– Participar de um seminário de liderança durante o primeiro ano do programa.

– Participar do Global Leadership Program: no segundo ano do programa, os alunos com melhor desempenho de cada país contemplado pela bolsa serão financiados para participar de um seminário de uma semana que será realizado na sede global da Cargill no estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

– Receber orientação acadêmica e profissional de um líder da Cargill por meio de mentorship.

– Fazer parte da comunidade de ex-alunos do programa Cargill Global Scholars.

>> Dez bolsas serão oferecidas com início para o 2º semestre de 2016.

>> Inscrições:

– As inscrições devem ser concluídas e enviadas on-line até o dia 15 de abril de 2016 às 23:59 horas (GMT -5).

– Entrevistas serão agendadas com todos os semifinalistas em maio de 2016.

– Contemplados serão notificados em junho de 2016.

– Além da sua inscrição online você terá que fazer upload dos seguintes documentos:

– Currículo

– Cartas de Recomendação

– Histórico Escolar Oficial do Ensino Médio

– Histórico Escolar Oficial do Curso de Graduação

>> Para mais informações sobre a bolsa, entre em contato com:

Scholarships Division

Institute of International Education (IIE)

Office for Latin America

Berlin #18, 6o Piso

Col. Juarez, 06600 Mexico, DF

Tel: +52.55.5592.4817 | Website: www.iie.org/latinamerica |

Email: latambecas@iie.org

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Cargill Global Scholarships