Bolsa para pesquisadores na França: Cátedra Capes/Sorbonne

Continuam abertas, até 1o de Março de 2015, as inscrições para seleção de bolsista para a Cátedra CAPES/SORBONNE.

Documento Edital nº 66/2014 PDF

tem como objetivo conceder bolsa a notável pesquisador e professor sênior do Brasil, especialista em qualquer disciplina ou área acadêmica, para lecionar e pesquisar na Sorbonne Universités. Serão concedidasno total.

As atividades da cátedra ocorrerão durante o ano acadêmico de 2015/2016 em uma das instituições participantes da Sorbonne Universités, com duração de um semestre acadêmico (setembro 2015 – fevereiro 2016), e serão realizadas em francês ou inglês.

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento do formulário disponível na página do programa até as 22h, horário oficial de Brasília, do dia 1º de março de 2015.

