Bolsa para curso de curta duração na Holanda

Concurso oferece bolsa a criadores de iniciativas inspiradoras em educação, cultura e tecnologia. Inscrições até 14 de abril.

Muitas pessoas fazem a diferença de forma anônima e, em alguns casos, quase invisível. Pensando nesses transformadores sociais, o Nuffic Neso Brasil, com o apoio da KLM, criou o concurso “De Malas Prontas para a Holanda – Transformadores, Educadores & Inspiradores”.

O objetivo é oferecer aos protagonistas desses projetos, mais informação, conhecimento e networking. Para que continuem a gerar impacto positivo, de forma ainda mais potente.

O concurso vai oferecer uma bolsa integral para um curso de curta duração na Holanda, incluindo passagem e hospedagem.

Candidatos devem ser os desenvolvedores do projeto ou indicados pelo responsável/autor do mesmo. Além disso, devem preencher os requisitos de admissão do curso de sua preferência. As aulas serão ministradas em inglês, por isso é fundamental dominar o idioma.

Será necessário comprovar que o projeto no qual você participa já foi implementado / realizado. Isso pode ser feito por meio de links para website, redes sociais, vídeos, menções na mídia ou similares.

Os projetos serão analisados levando em conta os seguintes critérios:

– Replicabilidade: Facilidade em re-implementar o projeto em outro cenário

– Continuidade: Duração longa e continua

– Alcance: Número de pessoas impactadas direta e indiretamente

Áreas foco: Projetos e ações nos segmentos de educação, cultura e tecnologia serão priorizados.

Inscreva-se até 14/04 na página do concurso “De Malas Prontas para a Holanda”. O resultado será divulgado em 24/04.

Seis universidades apoiam esta iniciativa:

– Radboud University

– The Hague University of Applied Sciences

– University of Amsterdam

– University of Twente

– Utrecht University

– VU – Vrije Universiteit Amsterdam

Os cursos oferecidos são de no máximo 20 dias e acontecem entre junho e agosto de 2017. O candidato selecionado poderá escolher qualquer uma das oportunidades relacionadas AQUI.

Dúvidas?

Entre em contato diretamente com o Nuffic Neso Brasil por e-mail: info@nesobrazil.org ou telefone: 061 3041-6094.

