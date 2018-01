Aprenda inglês online gratuitamente

Curso online e gratuito é oferecido pela Duke University em parceria com a Coursera. Uma ótima pedida para você que quer aperfeiçoar seu inglês. Aulas começam em 4/12.

A Duke University, renomada instituição de ensino localizada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, está oferecendo gratuitamente o curso “English Composition I” em parceria com o Coursera. Plataforma online, aberta, que oferece cursos das mais renomadas universidades do mundo gratuitamente, o Coursera é um dos sites de ensino a distância mais acessados do mundo.

O curso é ideal para quem tem um nível básico de inglês e quer aprimorar seus conhecimentos. Você aprenderá a ler com mais atenção e a escrever argumentos eficazes. Além disso, vai entender o que é escrever bem em inglês em nível universitário

Como pessoas de diferentes partes do mundo também participarão deste curso, você poderá debater suas ideias e aprendizados com outros participantes.

Ao final do curso estará pronto para resumir, analisar, questionar e avaliar textos por sua conta. Vai se sentir seguro para argumentar em inglês e defender suas ideias, compreendendo bem as exigências do seu público alvo e da área sobre a qual estiver conversando ou escrevendo. Conseguirá identificar e usar as etapas envolvidas no processo de redação de um texto, assim como as características de uma narrativa eficaz. Enfim, vai ganhar uma boa base na leitura e escrita do inglês em nível universitário americano. Sim, as universidades nos Estados Unidos exigem habilidades em escrita e leitura diferentes daquelas que usamos no dia-a-dia!

Não perca esta oportunidade. O conteúdo oferecido por este curso equivale a um semestre de um curso de inglês básico de um ano. Inscreva-se AQUI.

As aulas começam em 4 de dezembro.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional.

