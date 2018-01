AIESEC – A maior organização estudantil do mundo!

Tenho falado muito sobre a AIESEC em vários posts. É a maior organização sem fins lucrativos gerida por jovens que desenvolvem, com muita competência, um trabalho extraordinário que todo mundo deve conhecer.

Criada em 1948 em Liége, na Bélgica e hoje sediada em Roterdã, na Holanda a AIESEC mobiliza e inspira jovens do mundo inteiro (mais de 80.000). E, oferece oportunidades que transformam suas vidas, sua forma de ver o mundo, suas ideias em projetos bem sucedidos.

Presente em 125 países e territórios e em mais de 2400 universidades, é a maior organização estudantil do mundo. Tem como missão possibilitar que os jovens descubram e desenvolvam seus potenciais para causar um impacto positivo na sociedade, através das oportunidades de liderança, intercâmbios profissional e voluntário e participação em um ambiente global de aprendizagem.

No Brasil, a AIESEC conta com a parceria de 200 universidades em 23 estados, 77 escritórios locais, mais de 5 mil membros voluntários e promove mais de 3 mil intercâmbios ao ano!

PROGRAMAS – QUE TIPO DE EXPERIÊNCIA VOCÊ QUER VIVER?

1. Cidadão Global:

São diversas oportunidades para ações voluntárias em ONGs e projetos educacionais com ênfase em gestão de projetos, educação cultural, ensino de novas línguas, execução de workshops sobre AIDS, entre outras opções em destinos surpreendentes.

Duração: de 6 a 12 semanas

Modalidades: Ambiental, Cultural, Gestão, Saúde e Direitos Humanos

Destinos: Intercâmbio voluntário na Colômbia, Peru, Argentina, Polônia, Índia, Rússia e outros.

2. Talentos Globais:

Ao fazer este intercâmbio, o jovem realizará atividades remuneradas em empresas de diferentes setores no exterior. Além disso, terá oportunidade de desenvolver-se profissionalmente e pessoalmente, vivenciar uma nova cultura, aprimorar e aprender novas línguas. O programa tem como objetivo inserir o participante em uma cultura diferente e assim promover um ambiente global de aprendizado que o colocará frente a desafios profissionais, além de vivenciar a realidade de uma empresa internacional.

Duração: de 3 meses a 1 ano

Modalidade: Gestão, Engenharia, Relações Internacionais, Tecnologia e Educacional.

Destinos: Intercâmbio profissional na Índia, Colômbia, Alemanha, Turquia e outros.

3. Hospede um Intercambista:

Os intercambistas da AIESEC vem ao Brasil com o objetivo de se desenvolverem profissionalmente, ao mesmo tempo em que aplicam seus conhecimentos em ONGs e escolas. Ao hospedar esses jovens durante as suas experiências de intercâmbio você conhece mais sobre outra cultura, tem a oportunidade de praticar outro idioma e ainda contribui com a mudança da realidade da sua comunidade. O que é preciso para ser Host? Acomodar uma pessoa por até 12 semanas; prover acesso às necessidades básicas sem nenhum custo ao intercambista (água, energia elétrica, internet etc.); ser sensível às diferenças culturais e aberto a novas visões e modos de agir.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional.