Seguem abaixo links para algumas fontes oficiais sobre estudos em diversos países, as chamadas agências internacionais de promoção do ensino superior. Algumas tem escritórios no Brasil, outras não. De um modo geral, oferecem excelentes informações sobre a forma de ensino em seus países, cursos, documentação, características do país que representam, dicas, notícias, vídeos etc.

Vale a pena visitar estas fontes se você está pensando em passar um tempo em um desses lugares!

Education USA: http://educationusa.org.br/

Campus France: http://www.bresil.campusfrance.org/

Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD: http://www.daad.org.br

NUFFIC NESO BRAZIL – HOLANDA: https://www.nesobrazil.org/

REINO UNIDO – EDUCATION UK: http://www.educationuk.org/brasil/

SUÉCIA: http://studyinsweden.se/

ESTUDIAR EN ARGENTINA: http://estudiarenargentina.siu.edu.ar/

STUDY IN AUSTRALIA: http://www.studyinaustralia.gov.au/brazil

STUDY IN NEW ZELAND: http://www.studyinnewzealand.com/

