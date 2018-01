Access Masters e Access MBA trazem escolas internacionais para o Rio de Janeiro e São Paulo

Eventos acontecem em fevereiro e oferecem a quem quer estudar no exterior a oportunidade de conversar com representantes das melhores escolas de pós graduação do mundo.

Quer fazer uma pós graduação no exterior? Então não deixe de conferir os eventos Access Masters e o Access MBA, que acontecerão nos dias 25 e 27 de fevereiro no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Estas são excelentes oportunidades para você aprender sobre programas internacionais especializados em pós-graduação (mestrados e MBA) e conversar com representantes de algumas das melhores escolas de negócio do mundo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao inscrever-se no Access Masters ou no Access MBA, você será selecionado para reuniões individuais de 20 minutos com representantes das escolas e poderá participar de mesas-redondas com escolas de negócios que correspondam às suas necessidades e expectativas. Temas como negócios e estratégia, gerenciamento e organização, finanças e contabilidade; e marketing e comunicação serão debatidos.

Você também terá a oportunidade de conversar com todas as escolas participantes do evento durante a sessão aberta; e poderá obter orientações sobre como se preparar para uma pós-graduação no exterior – incluindo informações sobre o GMAT e bolsas de estudos – com a equipe de consultores do evento.

Escolas participantes: Bentley University Graduate School of Business, McGill University, Esade Business School, ESMT, ESADE, Hult International Business School, IE Business School, IESE Business School, Esade Business School, Newcastle University Business School, Queens School of Business, Rotman School of Management, Rotterdam School of Management, SDA Bocconi, Sauder School of Business, Tias School for Business and Society, St. Gallen.

A participação é gratuita, mas as inscrições devem ser feitas online nas páginas dos eventos com antecedência, as vagas para as reuniões individuais são limitadas! Confira :

>> ACCESS MASTERS RIO DE JANEIRO

Data: 25 de Fevereiro

Horário: das 11:00 às 15:30

Local: Golden Tulip Ipanema Plaza

Endereço: Rua Farme De Amoedo – 34 Ipanema, Rio de Janeiro

* INSCREVA-SE AQUI

>> ACCESS MBA RIO DE JANEIRO

Data: 25 de Fevereiro

Horário: das 17:00 às 21:30

Local: Golden Tulip Ipanema Plaza

Endereço: Rua Farme De Amoedo – 34 Ipanema, Rio de Janeiro

* INSCREVA-SE AQUI



>> ACCESS MBA SÃO PAULO

Data: 27 de fevereiro

Horário: das 9:00 às 15:00

Local: Tivoli São Paulo – Mofarrej

Endereço: Alameda Santos, 1437 – Cerqueira César, São Paulo

* INSCREVA-SE AQUI

>> ACCESS MASTERS SÃO PAULO

Data: 27 de Fevereiro

Horário: das 13h00 às 19h00

Local: Tivoli São Paulo – Mofarrej

Endereço: Alameda Santos, 1437 – Cerqueira César, São Paulo

* INSCREVA-SE AQUI

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Access Masters / Access MBA Tours