Aberta a temporada de feiras de educação internacional e intercâmbio

Para você que está interessado em estudar fora, aproveite a oportunidade para visitar as várias feiras de educação internacional e intercâmbio que acontecerão em diferentes cidades do Brasil a partir de 23 de Fevereiro.

> QS International World Grad School Tour – feira de mestrado internacional

O evento conta com a participação das melhores escolas de negócios e universidades do mundo. Oferece palestras informativas sobre o processo de admissão em uma universidade internacional, os exames necessários e apresentações das instituições de ensino presentes. Após as palestras, você poderá conversar com os representantes das universidades, solicitando informações sobre as opções de cursos, perfis desejados de alunos, oportunidades de bolsas etc. As inscrições são gratuitas.

Para mais informações e inscrições clique na cidade de seu interesse:

23/02: São Paulo

25/02: Rio de Janeiro

28/02: Belo Horizonte

02/03: Brasília

> G.A.T.E. 2015 – Global Access Through Education

Voltado para orientação de estudantes que desejam estudar fora do Brasil, o evento contará com a participação de 95 instituições de ensino estrangeiras e a presença de especialistas internacionais que oferecerão palestras e workshops. Entre os palestrantes convidados estão o consultor Brady Norvall e o professor de Yale, William Desersiewicz. O G.A.T.E. acontecerá entre 27/2 e 01/03 em São Paulo. As inscrições são gratuitas.

Para mais informações e inscrições clique AQUI

> GO GLOBAL

Ótima oportunidade para quem tem interesse em saber mais sobre cursos de idiomas no exterior, preparação universitária internacional, cursos de curta e longa duração em mais de 40 destinos, programas de estágio no exterior, high school privado, cursos preparatórios para exames oficiais e Au Pair. Os visitantes serão atendidos por consultores especializados, e poderão assistir a palestras. Na abertura do evento o ex-nadador e medalhista olímpico Gustavo Borges falará sobre a sua experiência como estudante no exterior.

A GO GLOBAL acontecerá entre os dias 27/02 e 01/03 em São Paulo. As inscrições são gratuitas. Para mais informações e inscrições clique AQUI

> EDUEXPO 2015

Feira de intercâmbio cultural onde você poderá visitar stands de instituições de ensino internacionais e das melhores agências de intercâmbio do Brasil. Você também poderá assistir a seminários e palestras oferecidos por especialistas em diferentes áreas de interesse e conversar com diretores e representantes de diversas instituições de ensino internacionais.

A EDUEXPO acontecerá a partir de 01 de Março em 7 cidades brasileiras. As inscrições são gratuitas.

Para mais informações e inscrições clique AQUI

> ACCESS MBA

Oferece aos profissionais de negócios a oportunidade de conversar sobre programas internacionais de MBA com representantes e alumni de algumas das escolas de negócios mais respeitadas do mundo. Durante o evento, você poderá obter informações sobre o exame GMAT e sobre o processo de admissão para o MBA. Inscreva-se com pelo menos 10 dias de antecedência para garantir uma reunião one-to-one.

O ACCESS MBA acontecerá no dia 05 de Março no Rio de Janeiro e no dia 07 de Março em São Paulo



> SALÃO DO INTERCÂMBIO 2015

Visite stands de inúmeras instituições de ensino de todo o mundo e das melhores empresas de intercâmbio e cursos fora do Brasil. Você também poderá assistir a seminários sobre diferentes programas e destinos de estudo e conversar com representantes e especialistas educacionais. O Salão do Intercâmbio acontecerá a partir de 14 de Março em 7 cidades brasileiras. As inscrições são gratuitas.

Para mais informações e inscrições clique AQUI

