7 bolsas integrais que devem ficar no seu radar

São 7 bolsas integrais oferecidas anualmente em diferentes datas. Acompanhe os sites e planeje sua candidatura com antecedência!

Bolsas integrais são o sonho de muita gente. Sim é verdade que a competição é grande. Você precisará se candidatar e ser aceito pelas universidades, fazer alguns exames, submeter seu histórico escolar, cartas de motivação e recomendação e eventualmente fazer uma ou mais entrevistas. Mas se o resultado final é uma prestigiada bolsa integral, porque não fazer esse esforço?

Participar destes programas quer dizer fazer parte de uma rede exclusiva de estudantes altamente qualificados, totalmente internacional.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira estas bolsas integrais oferecidas anualmente pelos governos americano, britânico, australiano, suíço, sueco, belga e neozelandês. Organize as datas em que as inscrições abrem na sua agenda. Planeje sua candidatura para as universidades. Desta forma, dificilmente você vai perder a oportunidade!

1. Programa Fulbright, Estados Unidos

Esta é uma bolsa para estudantes que desejam fazer um mestrado ou doutorado nos Estados Unidos. Além das mensalidades escolares, geralmente cobre despesas pessoais, passagens aéreas e seguro de saúde e mais. O programa Fulbright é representado no Brasil pela Comissão Fulbright que, ao longo do ano, publica novas oportunidades de bolsas de estudo para brasileiros em seu site.

> Acompanhe o site da Comissão Fulbright AQUI

>> Leia mais sobre as Bolsas para doutorado sanduíche nos Estados Unidos

2. Programa Chevening, Reino Unido

Este programa oficial de bolsas do Reino Unido, é destinado a estudantes excepcionais com alto potencial de liderança. As bolsas são para mestrado de um ano em qualquer universidade da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte ou País de Gales. Além de cobrir integralmente o curso escolhido pelo candidato, a bolsa oferece um auxílio mensal para gastos com passagens, moradia e demais custos essenciais. Tudo isso por um ano completo. As bolsas do programa Chevening oferecem intensa vivência internacional e oportunidades de desenvolvimento profissional, acadêmico e pessoal.

As inscrições normalmente abrem em agosto e vão até setembro.

> Saiba mais AQUI

>> Leia mais sobre o Programa Chevening: bolsas para mestrado no Reino Unido

3. Programa Endeavour, Austália

Estas bolsas de estudo do governo australiano oferecem apoio financeiro integral a estudantes internacionais. As Endeavour Scholarships and Fellowships são destinadas a pessoas interessadas em fazer uma pós-graduação, pesquisa, e a profissionais em busca de aprimoramento de suas qualificações. Entre os benefícios incluídos além das mensalidades, as bolsas Endeavour cobrem despesas de viagem, moradia, custos pessoais mensais e seguro de saúde.

Oferecidas anualmente, as bolsas Endeavour abrem suas inscrições entre maio e junho.

Visite o site do Programa Endeavour

Leia mais sobre o Programa de bolsas Endeavour para estudar na Austrália

4. Swiss Government Excellence Scholarships, Suíça

Todos os anos, a Confederação Suíça concede bolsas de estudo para promover o intercâmbio internacional e a cooperação de pesquisa com mais de 180 países. As Swiss Government Excellence Scholarships, destinam-se a jovens pesquisadores internacionais que já tenham concluído um mestrado ou um doutorado. A bolsa oferece 1.920 francos suíços mensais, seguro de saúde, auxílio com passagens aéreas, moradia, transporte local, serviços de apoio e viagens organizadas especialmente para os bolsistas.

As inscrições normalmente abrem em agosto e vão até outubro.

> Acesse o site AQUI

>> Leia mais sobre Bolsas para doutorado e pesquisa na Suíça

5. Bolsas do Swedish Institute, Suécia

O Swedish Institute oferece a estudantes internacionais altamente qualificados de países em desenvolvimento bolsas de estudos para mestrado de tempo integral em universidades suecas. Para candidatar-se a esta bolsa de estudos você deve ser aceito para um programa de mestrado antes de 16 de janeiro de 2017. A inscrição e os critérios de seleção para as bolsas correm separadas do processo de candidaturas para as universidades. A bolsa cobre taxa de matrícula, despesas pessoas, passagens aéreas e seguro de saúde.

As inscrições abrem em 1 de dezembro e vão até 16 de janeiro.

> Saiba mais AQUI

6. VLIR-UOS Training and Masters Scholarships, Bélgica

A VLIR-UOS concede bolsas de estudo a estudantes da Ásia, África e América Latina, interessados em fazer um mestrado relacionado à área de desenvolvimento em universidades na Bélgica. As bolsas de estudo cobrem taxa de matrícula, alojamento, custos pessoais e de viagem, além de outros adicionais relacionados ao programa.

O VLIR-UOS dá prioridade aos candidatos que trabalham em instituições acadêmicas, institutos de pesquisa, governos, economia social ou ONG’s, ou que buscam carreira em um desses setores. No entanto, profissionais empregados no setor privado e estudantes recém-formados, sem experiência de trabalho, também podem se candidatar.

As inscrições abrem em outubro. O prazo de encerramento depende do programa mestrado para o qual você vai candidatar-se.

> Saiba mais sobre as bolsas VLIR-UOS AQUI

7. New Zealand Development Scholarships, Nova Zelândia

As New Zealand Development Scholarships (NZDS) são destinadas a estudantes de países em desenvolvimento como África, Ásia, América Latina e Caribe que desejam fazer uma pós-graduação na Nova Zelândia. É esperado que os interessados queiram obter conhecimento e habilidades em áreas específicas que irão ajudar no desenvolvimento de seu país de origem. As bolsas de estudo incluem taxas de matrícula, custos pessoais e de viagem, e seguro de saúde.

As bolsas são normalmente oferecidas de 1 de fevereiro a 30 de abril.

> Acesse o site AQUI

> Leia mais sobre Bolsas de estudo para a Nova Zelândia

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.